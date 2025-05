Candidata dice que participar en elección judicial es resistir a los atropellos del Estado

Ciudad de México, 6 may (EFE).- La candidata independiente, Ingrid Tapia, quien busca ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que participar en las inéditas elecciones judiciales del próximo 1 de junio es “resistir" ante el Estado, a quien considera "el enemigo más peligroso" por su tendencia a cometer atropellos contra los derechos fundamentales.

Tapia, quien compite con el número 30 en las boletas moradas, explicó en una entrevista con EFE que decidió buscar un lugar en la Suprema Corte no por aspiración personal, sino por la convicción de que el máximo tribunal es la herramienta esencial para defender a los mexicanos frente a los abusos cometidos por autoridades gubernamentales.

"El único garante real de los derechos fundamentales es la Alta Corte (…) el enemigo más peligroso que puede tener un individuo es su Estado y es su gobierno. No es otro particular, no es tu semejante", señaló Tapia.

Sobre la reciente reforma judicial, la candidata sostuvo que esta no resolverá la crisis actual de justicia y criticó que el diseño de este histórico proceso abre la puerta para que personas equivocadas lleguen a posiciones judiciales clave, lo que agravaría aún más la situación del ya desgastado Poder Judicial.

“Participar es una forma de protesta. Participar es una forma de resistencia. Y en mi caso es una forma de resistirme a la idea de que la función judicial puede ser depositada en las manos incorrectas, especialmente en un país donde verdaderamente la función del Poder Judicial federal y local es indefendible”, dijo.

Tapia cuestionó también la falta de transparencia y probidad en la selección de candidatos a puestos judiciales bajo el nuevo esquema.

En su diagnóstico sobre el estado de la justicia en México, destacó cifras alarmantes, pues dijo que solo el 3 % de los juicios en el país llegan a etapa de ejecución de sentencia, mientras que la duración promedio de los procesos legales es de 7,4 años.

Además, sostuvo que la mayoría de las personas privadas de libertad esperan hasta 11 años sin recibir una sentencia definitiva.

La candidata enfatizó que estas fallas impactan especialmente a las mujeres, asegurando que la injusticia en México tiene rostro femenino.

De acuerdo con los datos que presentó, el 53 % de todos los juicios son familiares, y de estos, el 97 % son iniciados por mujeres madres.

Asimismo, el 74 % de las madres mexicanas mantienen a sus hijos con un salario mínimo, lo que agrava aún más su situación al enfrentarse a un sistema judicial ineficaz.

Tapia también subrayó la importancia de mejorar las condiciones laborales dentro del poder judicial y criticó que la Corte no defendiera adecuadamente a los propios trabajadores judiciales durante recientes reformas internas, calificando esa falta de defensa como una clara muestra de la indefensión generalizada en el sistema.

De llegar a la Suprema Corte, la abogada prometió promover criterios jurídicos claros que protejan los derechos de las mujeres, niños y minorías, además de acelerar la transición hacia un sistema judicial basado en precedentes para mejorar la transparencia y efectividad del sistema.

Tapia insistió en su llamado a los ciudadanos a votar con responsabilidad, enfatizando la importancia de elegir jueces independientes y honrados, no figuras políticas impuestas.

"Claro que puedo perder (la elección) porque compito en abierta desventaja con tres ministras que, en el ejercicio en su encargo, en horas de trabajo, en funciones y con los recursos públicos, están haciendo campaña. Sí, claro que puedo perder", concluyó Tapia, enfatizando su compromiso con levantar la voz para ser una opción en las boletas. EFE

