Servicio de reparto DoorDash gasta US$5.000 millones para su expansión global

(Bloomberg) -- En menos de cinco horas, DoorDash Inc., el mayor servicio de reparto de comida a domicilio de EE.UU., anunció dos adquisiciones multimillonarias que apuntalan su expansión internacional.

La compañía acordó comprar la británica Deliveroo Plc por 180 peniques por acción, lo que representa un valor de £2.900 millones (aproximadamente US$3.900 millones), y también adquirirá la empresa de tecnología hotelera SevenRooms Inc. por US$1.200 millones.

Además, DoorDash publicó el martes sólidas proyecciones de pedidos para el segundo trimestre y un volumen bruto de pedidos por encima de lo esperado para los tres primeros meses del año.

Estas adquisiciones reflejan las ambiciones globales de la compañía, que ya domina cerca de dos tercios del mercado estadounidense. Con la compra de Deliveroo, DoorDash ampliará su presencia a más de 40 países. Ambas empresas sumaron un volumen bruto de pedidos de US$90.000 millones en 2023 y cuentan con 50 millones de usuarios activos mensuales.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El sector de entregas a domicilio atraviesa un proceso de consolidación, luego de desacelerarse desde los niveles alcanzados durante la pandemia. Esto abre espacio para que jugadores dominantes como DoorDash crezcan aún más.

También el martes, Uber Technologies Inc. anunció la compra del 85% de la aplicación turca de entregas Trendyol Go. En febrero, Prosus NV compró Just Eat Takeaway.com NV y, a inicios del año, Wonder Group Inc., del multimillonario Marc Lore, adquirió Grubhub.

“Nuestro objetivo siempre ha sido crear un gran producto no solo para los consumidores, sino también para comerciantes y repartidores”, dijo Ravi Inukonda, director financiero de DoorDash. “Estas adquisiciones nos permiten invertir en más países y llevar nuestra experiencia a nuevas geografías”.

Sin embargo, los inversionistas no recibieron con entusiasmo la noticia. Las acciones de DoorDash cayeron 9,8% hasta US$185,35 en Nueva York, su mayor caída intradía en un año. Aun así, acumulan una ganancia de 11% en lo que va de 2024. Deliveroo subió 2%, hasta 175,50 peniques en Londres.

La compra de SevenRooms proporciona a DoorDash una plataforma de reservas y gestión de clientes similar a OpenTable o Resy, que opera con más de 13.000 grupos de restaurantes. Entre sus clientes están Marriott International Inc., MGM Resorts International y el popular chef Wolfgang Puck.

En 2022, ambas compañías ya habían colaborado para probar reservas dentro de la app DoorDash en Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Además del reparto a domicilio, DoorDash ofrece servicios de marca blanca para que los restaurantes gestionen pedidos desde sus propios canales.

El director ejecutivo de DoorDash, Tony Xu, afirmó que la estrategia de la empresa en materia de adquisiciones se mantiene firme: “El listón sigue siendo alto para nuestras fusiones y adquisiciones”, dijo en una conferencia con analistas. “A veces, el momento de estos anuncios no se puede prever con exactitud, pero en esencia, todo sigue igual”.

Nota Original: DoorDash Is on a $5 Billion Buying Spree After Earnings Beat (1)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Conozca nuestro canal de WhatsApp

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.