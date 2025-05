Helen Oyeyemi y Mathias Énard, protagonistas de la tercera edición de 'Escribir el Prado'

La autora británica Helen Oyeyemi, en primavera, y el escritor francés Mathias Énard, en otoño, serán los protagonistas que participarán este año en el programa 'Escribir el Prado', el proyecto que permite a escritores internacionales investigar y sumergirse en la historia y la esencia del Prado.

Con el patrocinio de Fundación Loewe y en colaboración con Granta en español, la pinacoteca madrileña lanzó en 2024 la colección de relatos de ficción del Museo con la publicación de los textos que John M. Coetzee y Chloe Aridjis escribieron tras su estancia en la institución, a los que unirán este año los de Olga Tokarczuk y John Banville, residentes el pasado año.

Así, la británica Oyeyemi, traducida a 14 idiomas que es conocida por su prosa lírica y su enfoque experimental, y el francés Énard, ganador del Premio Goncourt con 'Brújula' fijarán su residencia en Madrid haciendo del Museo su centro de actividad y también de contemplación.

A partir de este proceso creativo, escribirán un texto relacionado con el Museo explorando los vínculos expresivos entre la ficción y las artes plásticas, que posteriormente se publicará en la colección del Museo, mientras que durante su estancia en el Museo cada autor mantendrá un coloquio abierto con el público.

Helen Oyeyemi (Nigeria,1984) es una escritora británica de ascendencia nigeriana, afincada en Praga. La originalidad y profundidad de sus obras han consolidado su reputación como una voz única en la literatura actual que ha sido traducida a 14 idiomas. En sus obras fusiona elementos del folklore, el realismo mágico y temáticas relacionadas con la identidad, la raza y el género. Desde su debut, Oyeyemi se ha destacado por un estilo narrativo innovador y experimental. Ha escrito 11 novelas entre las que se encuentran 'Gingerbread' (2019), 'Parasol Against the Axe' (2024) y, más recientemente, 'A New New Me'.

Por su parte, Mathias Énard (Francia, 1972), tras cursar estudios de árabe y persa, y pasar largas estancias en Oriente Próximo, en el año 2000 se estableció en Barcelona, donde participó activamente en varias revistas culturales, entre ellas la desaparecida Lateral. Es miembro del consejo de redacción de la revista Inculte en París, en 2005 fue elegido escritor residente en la prestigiosa Villa Médicis de Roma. Ha ejercido de profesor de árabe en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Además, es autor de las novelas 'La perfección del tiro' (2004), 'Remontando el Orinoco' (2006), 'El manual del perfecto terrorista' (2007), 'Zona' (2008), 'Habladles de batallas, de reyes y elefantes' (2011), 'El alcohol y la nostalgia' (2012), 'Calle de los Ladrones' (2013) 'Brújula' (2016) y 'El banquete anual de la Cofradía de Sepultureros' (2020).