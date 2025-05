Page lamenta la "falta de concepción de España" en el PSOE y denuncia que el Gobierno de coalición está saliendo "caro"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado la "falta de concepción de España" dentro del PSOE, alegando que "hay algunos que no la tienen en la cabeza", y ha denunciado que el Gobierno de coalición está saliendo "caro".

"Por primera vez en muchísimo tiempo, desde que yo soy afiliado, se están poniendo en cuestión elementos centrales, elementos estructurales, cimientos. Por ejemplo, la concepción del país, la concepción de España, o la falta de concepción de España. Yo creo que hay algunos que simplemente no la tienen en la cabeza", ha declarado este lunes en una entrevista en 'Viajando con Chester' de 'Cuatro', recogida por Europa Press.

El presidente manchego ha señalado que "el poder vale en la medida en que cumples con los fines que has prometido", remarcando que "una cosa es tener el gobierno y otra cosa es gobernar". En este sentido, ha expresado que las coaliciones "son carísimas" y que, en concreto, la actual está saliendo cara "en términos de estabilidad real, de objetivos logrados y económicamente"

"Las mayorías absolutas mal gestionadas evidentemente son nefastas, pero las coaliciones también hay que gestionarlas. En las coaliciones, y yo he tenido dos, tiene que quedar claro quién dirige", ha esgrimido, para después recalcar que, en "una democracia vertebrada y no populista" con "equilibrio de poder", "los jueces tienen que cumplir su papel, el Gobierno el suyo y el Parlamento el suyo".

PREFIERE NO TENER PGE ANTES QUE "NEGOCIARLOS CON PUIGDEMONT"

Al hilo, Page ha reiterado que desde su "óptica socialista" hay "muchas cosas" que no entiende, y entre ellas, ha puesto como ejemplo que el Ejecutivo pacte con la formación de Junts, y por ende, con su presidente Carles Puigdemont, quien, a su juicio, representa a la "extrema derecha".

"Con todos los respetos, tienen derecho a pedir la independencia y hacerlo, pero si para algo surge la izquierda es para luchar contra el egoísmo, y el independentismo, este y el que sea, no deja de ser la expresión más depurada y a veces más radical del egoísmo colectivo en este caso", ha sentenciado.

Con ello, y en referencia a poder aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, Page ha indicado que antes que "negociarlos" con Puigdemont prefiere "no tenerlos", aseverando que, si bien "no es lo correcto" no descarta que sigan prorrogándose.