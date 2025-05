Locura por comprar autos agota el stock de modelos sin aranceles

(Bloomberg) -- El aumento de las compras de automóviles en primavera para adelantarse a los aranceles del presidente Donald Trump está agotando rápidamente la oferta de vehículos libres de impuestos, lo que provocará una caída estival para la industria y un fuerte impacto en los precios para los compradores.

La avalancha de compradores en los concesionarios ha reducido los inventarios de vehículos nuevos en un 24% en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que supone “una de las mayores caídas que hemos visto en varios años”, según Jonathan Smoke, economista jefe de la empresa de estudios de mercado Cox Automotive. Los concesionarios tienen existencias para 61 días, el nivel más bajo en casi dos años y por debajo de los 98 días de enero, según la empresa de estudios de mercado.

Una vez que se agote el inventario acumulado antes de los aranceles, “se producirá una desaceleración evidente de las ventas”, señaló Smoke.

El impacto de los aranceles de Trump se está haciendo notar, a pesar de que el presidente otorgó la semana pasada un respiro parcial al sector. General Motors Co. prevé que los aranceles de Trump generen este año a la empresa costos de hasta US$5.000 millones. Stellantis NV, propietaria de Jeep, y Mercedes-Benz Group AG retiraron sus proyecciones para este año. Y se espera que Ford Motor Co. detalle el impacto de los aranceles cuando publique sus resultados tras el cierre de los mercados el lunes.

Los fabricantes de automóviles se están preparando rápidamente para el próximo capítulo de la agitación arancelaria de Trump. GM y Volkswagen AG han señalado que planean absorber gran parte de los aranceles mientras trabajan para compensarlos. Algunos fabricantes de automóviles están reduciendo los incentivos para preservar su inventario. Las ofertas de financiación a bajo interés, un atractivo fundamental en esta época de altas tasas de interés, también están desapareciendo. El número de préstamos al 0% en el mercado estadounidense ha caído al nivel más bajo desde 2019, según Smoke.

¿El resultado? Menos ofertas y menos existencias, lo que da lugar a precios más altos y frena las compras.

“Estoy un poco sorprendido”, afirma Smoke. “Realmente pensaba que no sería hasta finales de mayo cuando pasaríamos por esta montaña rusa”.

“Enloqueciendo”

Este vaivén se ve impulsado por compradores de automóviles como David Avetisyan. Este banquero del sur de California ha pasado los últimos dos años planeando lo que él llama su “coche de la crisis de la mediana edad”. Su esposa, Ester, le ayudó a configurar un Porsche 911 Cabriolet nuevo, color blanco tiza y con un interior rojo intenso “Bordeaux”. A medida que recibían fotos y actualizaciones del montaje desde la fábrica de Porsche en Stuttgart, Alemania, imaginaban futuras noches de cita en el auto descapotable de sus sueños.

Pero llegó el arancel del 25% de Trump a los vehículos importados. Los Avetisyan temían que el elevado impuesto encareciera de US$160.000 a más de US$200.000 el ya de por sí alto precio del deportivo y acabara por frustrar su compra.

En su lugar, compraron un 911 negro azabache que su concesionario Porsche de Santa Clarita ya tenía en stock por el mismo precio. Aunque todavía era posible que el descapotable blanco y rojo llegara a tiempo para evitar el arancel del 25%, no quisieron arriesgarse. Decidieron quedarse con lo seguro y aceptaron el 911 negro del inventario de su concesionario.

“Estábamos muy preocupados por los aranceles porque nos habíamos enamorado de ese coche, pero yo no iba a pagar US$40.000 más”, señaló en una entrevista David, de 50 años. “Así que nos asustamos un poco”.

Decisiones similares contribuyeron a que las entregas de vehículos en Estados Unidos aumentaran un 11% en marzo. El ritmo de ventas anualizado se desaceleró ligeramente en abril hasta los 17,3 millones de vehículos, frente a los 17,8 millones de marzo. Aún así, sigue estando muy por encima de los aproximadamente 16 millones de coches y camiones que compraron los estadounidenses el año pasado.

La reducción de inventario se ve impulsada por algunos programas de descuento muy publicitados de Ford y Stellantis, empresa matriz de Chrysler, dos fabricantes de automóviles que mantenían niveles de inventario considerados demasiado altos. Ambas compañías extendieron la semana pasada las promociones que ofrecen precios con descuento para empleados. Estos descuentos están impulsando las ventas (incluido un aumento del 16% en el caso de Ford el mes pasado) y también están vaciando los concesionarios.

Desaceleración de las ventas

Aumentar los descuentos corre el riesgo de acelerar los problemas que están por venir.

La empresa de investigación del sector automotor JD Power estima que los aranceles reducirán las ventas de automóviles en EE.UU. en aproximadamente 1,1 millones de unidades al año, o alrededor del 8%. Se espera que el auge de las ventas de automóviles se ralentice en la segunda mitad del año y pierda aún más impulso en el cuarto trimestre, a medida que los precios suban debido a los aranceles, según el investigador.

Los analistas de la firma de investigación Black Book prevén que un aumento del 5% en los precios de transacción impulsará las ventas a una tasa anual de 12,9 millones a finales de este año, a medida que disminuye el inventario libre de aranceles. Considerando el actual aumento de las ventas, esto se traduce en aproximadamente 14,9 millones de vehículos vendidos este año, frente a los aproximadamente 16 millones de 2024.

Esto supone que los fabricantes de automóviles sacrificarán la mayor parte de su margen de ganancia anterior a los aranceles para absorber los gravámenes. Trasladar íntegramente los costos de los aranceles a los consumidores reduciría las ventas este año a 13,6 millones de vehículos, según Black Book.

Los ejecutivos del sector automovilístico están tratando de evitar llegar a esto. El director ejecutivo de Hyundai Motor Co. espera que los precios suban gradualmente en los próximos meses, mientras que el máximo directivo de la cadena de concesionarios AutoNation Inc. señaló que los fabricantes de automóviles subirán los precios de venta como último recurso.

En una ruidosa celebración por el rediseño del SUV Ford Expedition en su fábrica de Kentucky la semana pasada, el director ejecutivo Jim Farley se comprometió a mantener los precios, a menos que sus rivales suban los suyos.

“Tenemos que estar atentos a lo que hagan nuestros competidores”, señaló Farley, de pie junto a una fila de SUV gigantes con precios superiores a los US$80.000. “Tienen entre US$5.000 y US$10.000” en costos adicionales por vehículo debido a los aranceles. “¿Los absorberán? ¿Los trasladarán a los consumidores?”.

Es poco probable que la tregua en los precios dure mucho tiempo. Los analistas esperan que la inflación en el sector automovilístico llegue inicialmente de forma sigilosa, a medida que los fabricantes de automóviles vayan retirando discretamente los descuentos.

Es posible que los fabricantes no aumenten el precio de venta recomendado en la etiqueta, pero “si eliminan los incentivos, eso supone un aumento efectivo del coste para el consumidor”, afirma Eric Lyman, vicepresidente de productos y financiación de automóviles de Black Book. “Sin embargo, la imagen que se muestra en la página web en cuanto al precio no cambiará”.

Por ahora, el concesionario de Ford Beau Boeckmann se centra más en vender vehículos.

Nota Original: Car Buyers Face Rapidly Declining Stock of Tariff-Free Vehicles

