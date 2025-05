Carney se reúne el martes con Trump para renegociar la relación entre Canadá y EE.UU.

Toronto (Canadá), 5 may (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reúne el martes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para iniciar trascendentales negociaciones sobre aranceles y la futura relación bilateral entre los dos países.

El Gobierno canadiense no ha dado a conocer ni la agenda de la reunión ni la delegación que viajará con Carney a Washington, quien vuela en la noche del lunes a la capital estadounidense.

Pero el viernes, durante su primera rueda de prensa tras ganar las elecciones generales del 28 de abril, Carney reveló que será mucho más que un encuentro protocolario dado el tiempo que el Gobierno estadounidense ha reservado para la reunión así como "la elevada categoría de los miembros de la Administración que participarán".

El primer ministro también advirtió que "no se espere que salga una fumata blanca de la reunión" y que las negociaciones serán "complejas" en gran parte porque los objetivos de Trump "cambian constantemente".

El objetivo más inmediato de Carney es que Trump elimine los aranceles que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo y migrantes que, según Washington, llegan a Estados Unidos desde Canadá y México.

A más largo plazo, Carney quiere empezar a definir la futura relación bilateral, tanto económica como en materia de seguridad, que los dos países mantendrán en el futuro porque, como el líder canadiense ha señalado en varias ocasiones, el regreso de Trump a la Casa Blanca ha supuesto que la vieja relación con EE.UU. "se ha acabado".

La culpa del fin de la tradicional alianza entre los dos países son declaraciones como las que realizó Trump el domingo en la cadena NBC en las que aseguró que EE.UU. no necesita a Canadá.

"No necesitamos sus automóviles, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía. No necesitamos nada. Ellos nos necesitan. Nosotros no lo necesitamos", dijo el republicano.

Trump también repitió su amenaza de anexionar Canadá aunque no cree que será necesario el uso de la fuerza militar.

Por todo esto, Carney ha advertido que prevé que las conversaciones serán "constructivas pero difíciles" y que Canadá tiene otras opciones tanto comercialmente como en materia de seguridad más allá de EE.UU.

En preparación a la reunión, el primer ministro canadiense ha estado hablando con sus aliados.

Este lunes, Carney conversó con su homólogo australiano, Anthony Albanese, a quien felicitó por su victoria electoral, para hablar de "las muchas áreas de estrecha cooperación entre Canadá y Australia, particularmente en comercio, defensa y mantener un Indo-Pacífico libre y abierto".

El domingo, el líder canadiense mantuvo conversaciones telefónicas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon.

Con Von der Leyen trató "las oportunidades" que proporciona el tratado de libre comercio que existe entre Canaadá y la Unión Europea (UE), así como "trabajar juntos en desafíos comunes en defensa y seguridad". EFE