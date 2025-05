Bastoni: "Sufriremos en algunos momentos porque el juego del Barcelona provoca eso"

Roma, 5 may (EFE).- El italiano Alessandro Bastoni, jugador del Inter de Milán, aseguró este lunes que su equipo sufrirá en la vuelta de semifinales de Liga de Campeones ante el Barcelona porque el juego de los blaugrana "provoca eso".

"Sufriremos mucho durante el partido, como en la ida, porque el juego del Barcelona provoca eso. El partido de ida nos dio una gran idea de lo que es el Barcelona, pero necesitaremos el apoyo del público", declaró Bastoni este martes en rueda de prensa.

El central zurdo, fijo en el esquema de Simone Inzaghi, desveló que ahora el Inter, después de jugar la ida, tiene mucha confianza para el partido.

"Vimos muchos videos antes de la ida, pero luego jugar contra ellos es la mejor manera de conocer al rival. Fallamos algunos pases que podrían haber creado ocasiones de gol. Podemos mejorar respecto ida", apuntó.

"Estamos a dos partidos de ganar 'Champions'. Daremos más del 110%. No es algo que pasa todo los años. Tenemos muchas ganas de jugar y mucha confianza para el partido", añadió.

Bastoni, pese a que el Inter perdió tres partidos consecutivos hace una semana que condenaron el triplete, considera que la temporada del equipo es buena.

"Solo puedo estar orgulloso de este camino desde inicio de temporada. Trabajamos mucho para hacer feliz a la gente y me da rabia que no se vea lo que sufrimos para esto desde fuera. No tenemos un día libre desde hace mucho. Ha sido una semana de apagón, pero solo puedo agradecer al equipo por esta temporada", señaló.

Y colocó al Inter entre los grandes de Europa: "Por todo lo que hemos mostrado creo que sí. El campo, al menos, dice que sí". EFE