Trump cree que la próxima semana será "crítica" para un posible acuerdo de paz en Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que la semana próxima será "crítica" para las posibilidades de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

"Espero que sí", ha respondido Trump al ser interrogado por si está más cerca un acuerdo de paz entre los dos países. "Creo que estamos más cerca. Una parte quizá no esté tan cerca como la otra, pero veremos", ha apuntado.

"No puedo decir de quién estamos más cerca, pero hemos conseguido un acuerdo que es bueno para la gente de Estados Unidos. Hemos conseguido tierras raras", ha añadido en referencia al acuerdo para la explotación de tierras raras ucranianas suscrito entre Kiev y Washington.

Trump ha argumentado que Ucrania devolverá el dinero de los préstamos a los europeos, mientras que Joe "Biden sencillamente les dió 350.000 millones de dólares". "No tiene ni idea de dónde está el dinero. De qué ha pasado. Al menos nostros, de una forma u otra, lo recuperaremos (...). No me siento tan idiota y, que se recuerde, esta es la guerra de Biden. Esta guerra no habría ocurrido jamás si yo fuera presidente", ha argumentado.

"Es una guerra terrible, terrible. Veo por satélite cómo tirotean a los soldados. Tremendo. Hasta 5.000 soldados mueren de media a la semana. No son soldados estadounidenses, pero quiero resolver el problema. Son soldados rusos y son soldados ucranianos. Si puedo salvar 5.000 almas, me encantaría hacerlo", ha planteado.

De inmediato ha sido interrogado por el plazo en el que Estados Unidos se retiraría de las negociaciones si no hay resultados. "Bueno, ya llegará el momento en el que...", ha augurado. "A veces estamos cerca y entonces ocurren cosas positivas", ha explicado.

También ha tenido palabras para el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. "Hay un odio tremendo. Hay un odio tremendo entre estos dos hombres y entre algunos de los soldados, entre los generales. Llevan tres años luchando. Creo que tenemos una oportunidad muy buena de conseguirlo", ha apelado.