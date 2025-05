Ruud:"Es una mezcla de alivio, felicidad y pura alegría"

Madrid, 4 may (EFE).- El noruego Casper Ruud se quitó un peso de encima con la victoria ante el británico Jack Draper en la final del MAsters 1000 de Madrid, su primer gran éxito, logrado después de seis decepciones sufridas en otros tantos grandes eventos.

"Es una mezcla de alivio, felicidad y pura alegría. Sé, por los últimos años que he pasado en el circuito, lo difícil que es triunfar en los torneos más importantes, y nunca he podido llegar a la meta como campeón, pero hoy lo logré, y esta semana aquí en Madrid, así que estoy extremadamente feliz y orgulloso de haber podido mantener la concentración en el torneo durante todo el partido. Tras perder el segundo set y un cambio de ritmo, me recuperé", reconoció Ruud.

Llegó de Barcelona casi sin expectativas a Madrid. "En Barcelona no me fue tan bien como esperaba, pero perdí contra Holger Rune, que ganó el torneo. Estaba jugando increíble. Así que estuvo bien. No fui demasiado duro conmigo mismo después de esa derrota. Simplemente me di cuenta de que no fui lo suficientemente bueno ese día, y vine aquí a practicar y practiqué algunos días antes de empezar".

"Desde el primer partido sentí la pelota y las pistas de maravilla, y he podido vencer a muchos buenos jugadores en el camino, y lo rematé con quizás uno de los mejores partidos del año para mí. Estoy súper contento de recuperarme un poco y que mi temporada esté dando un giro muy positivo, así que espero poder seguir adelante a partir de ahora", confió el noruego que llegó a ser el número dos del mundo y el lunes aparecerá otra vez entre los diez mejores del mundo, en el número siete.

"He estado en unas seis finales, y esta fue mi séptima gran final. Al final valió la pena la espera. Nunca he estado demasiado cerca en ninguna final, si miro hacia atrás. He perdido la mayoría en sets seguidos. Pero cuando perdí el segundo set hoy, me sentí un poco frustrado. Jack realmente dio un paso al frente al final del saque en ese segundo set. Sentí que estaba en una buena posición; era 7-5, 3-2, y de repente 3-6. Pero me dije a mí mismo que intentara mantener una actitud positiva. Si a principios de semana te hubieran ofrecido jugar el tercer set por el trofeo, probablemente lo habrías aceptado. Nunca se sabe qué puede pasar en el tercer set, solo hay un set, y por suerte, pude mantener el quiebre hasta el final", dijo.

"Esto sabe muy bien y creo que es algo que debes poder manejar y superar las derrotas difíciles si quieres mejorar y convertirte en un mejor jugador en cualquier deporte; necesitas ser capaz de borrar la memoria rápidamente. Algunas derrotas han sido más difíciles de sobrellevar que otras, pero todas las derrotas que he sufrido en las seis ocasiones anteriores han sido una motivación que me ha motivado a lograrlo", añadió Ruud que asume su mala estadística en grandes finales.

"Aunque gané hoy, mi récord en grandes finales sigue siendo malo: 1-6. He estado en muchas posiciones increíbles a lo largo de mi carrera, y he podido experimentar grandes cosas, y, desafortunadamente, he estado en el espectro perdedor en muchos de esos partidos, pero no importa. En muchos sentidos, mi carrera ha ido mejor de lo que quizás creía posible, a veces. Claro que siempre soñé con ganar torneos como este, Grand Slams o convertirme en el número uno del mundo, y he estado bastante cerca, pero no es que estuviera sacando para ganar el partido en ningún momento ni liderando a lo loco, como si fuera un loco, para luego ahogarme y perder de alguna manera. Así que he jugado contra rivales mejores que yo, y he intentado aprender de ello, y creo que algún día se presentará otra oportunidad y tal vez pueda aprovecharla. Supongo que esa fue la clave de la victoria", explicó.

"Sigo sintiendo que es un poco irónico el haber ganado aquí porque si miras mi año, ha habido un torneo realmente bueno, que fue Dallas, donde llegué a una final, y aparte de eso, he sufrido derrotas antes de lo que esperaba, más derrotas de las que esperaba. Pero es una temporada larga, y he intentado pensar en ello. Es como una maratón, no un sprint, algo así como ese dicho. La temporada de tierra batida es, me encanta, pero no es tan larga. Bueno, perdí antes de lo que quería en Montecarlo y Barcelona, ​​y con los torneos, las semanas, se alargan, y si no te va bien, sientes que necesitas hacerlo bien ahora", dijo Ruud que considera haber avanzado en Madrid.

"Aquí en Madrid di un paso al frente, lo cual es una buena sensación, pero si miras mi último año, sería menos sorprendente si hubiera podido ganar el gran título el año pasado por los otros resultados que obtuve. Pero desde Roland Garros el año pasado, he tenido muchos meses de dificultades y no he obtenido muchos buenos resultados, así que la espera ha merecido la pena. Creo que he aceptado que tenía que hacerlo, o retrocedí uno o dos pasos en mi juego y en mis sensaciones en la cancha para poder avanzar dos o tres pasos más. Aquí en Madrid siento que he avanzado cuatro pasos, así que es una sensación fantástica", apuntó Ruud.

La mirada ahora, en Roland Garros. "Con esta victoria me coloco de nuevo en una buena posición en cuanto a clasificación y cabezas de serie. Así que, en cierto modo, si quieres ganar un torneo, puedes decir que no importa tu clasificación porque tienes que vencer a todos los jugadores con los que te enfrentes. Pero es un buen paso adelante, y cuando llegue a París, siempre tendré grandes sensaciones y recuerdos del lugar. Creo que soy un buen jugador en tierra batida y en los sets al mejor de cinco seré aún más difícil de vencer en tierra batida; esa es mi mentalidad".

"Sé que no necesito jugar genial en cada punto ni en cada partido, pero sé que físicamente puedo estar allí mucho tiempo, jugar mi juego en tierra batida y ponérselo difícil a los rivales. Así es como me sentí cuando lo hice bien allí. Así que disfrutaré esta noche y me prepararé lo mejor posible para Roma en los próximos días, y después de Roma lo haré; estoy inscrito para Ginebra, y después de eso, veremos cómo me va en París. Pero aún quedan semanas realmente emocionantes, y supongo que una victoria aquí les demostrará a los demás jugadores que estoy aquí para intentar hacerlo bien durante el resto de la temporada de tierra batida", advirtió. EFE