Presidente Asociación Juristas: Hay que cuidar el Estado de derecho, si no puede perderse

Santo Domingo, 3 may (EFE).- El Estado de derecho hay que cuidarlo y no dar por hecho que está ahí y va a estarlo siempre, ya que si no se defiende puede perderse, alertó este sábado el presidente de la Asociación Mundial de Juristas, el abogado español Javier Cremades.

En una entrevista con EFE, Cremades consideró que "el Estado de derecho está bajo acecho" y "bajo amenaza", también "en nuestras propias democracias y tenemos que fortalecerlo y cuidarlo".

El letrado está en Santo Domingo, donde desde este domingo y hasta el martes se celebrará el Congreso Mundial del Derecho (WLC, en inglés) que organiza la asociación que preside.

En opinión de Cremades, parte de esa protección pasa por "fomentar una cultura de respeto al derecho para que el Estado de derecho funcione".

"No basta que tengamos una buena Constitución, separación de poderes, elecciones libres, instituciones que funcionen. Necesitamos que la gente participe y hoy, en esa polarización que está generando desafección, hay mucha gente que se desconecta del sistema", advierte el abogado español.

Por eso, Cremades agregó que la XXIX edición del WLC, con el mensaje de "frente al imperio de la fuerza, el imperio de la ley", va a tener el foco puesto en los jóvenes a fin de generar conciencia sobre la importancia del Estado de derecho, pues es en ellos, dijo, donde "está jugándose el partido. Si esta generación que viene no se conecta con el Estado de derecho y está dispuesta a ceder libertades para ganar seguridad, vamos a perderlo".

El complejo mundo actual

Cremades habla de la complejidad del mundo actual, donde las democracias "han sido penetradas por las autocracias que han abusado de nuestras libertades, por ejemplo informativas, pero también las propias democracias se han polarizado y parece que a veces tenemos una enfermedad autoinmune donde el enemigo está dentro".

El presidente de la Asociación Mundial de Juristas considera además que "las democracias se pueden expandir, pero también se pueden contraer" y se necesita que ese club de las democracias "no pierda miembros, sino que vaya creciendo".

Ante estos retos, Cremades dice que el foro de Santo Domingo -con delegaciones de 82 países y unos 300 panelistas- abordará cuestiones como la desinformación o la polarización porque estos congresos mundiales siempre tienen la vocación de conectarse con "los problemas candentes de la humanidad".

Cremades dice que el Congreso Mundial del Derecho (WLC) "no tiene un sentido endogámico o técnico, sino que estamos de alguna manera aportando la visión que tiene el jurista sobre los problemas que nos están desafiando, como colectivo, como humanos".

"De manera que el objetivo final del derecho, que es proteger la dignidad de la persona, se pueda garantizar también en esas nuevas fronteras de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la bioética", añade el letrado.

Por esta razones, en el foro se disertará entre otros estos asuntos, de ciberseguridad, de sostenibilidad y medioambiente y de desinformación; además del poder judicial, la democracia, el Estado de derecho, la justicia penal internacional o los derechos humanos.

En esta ocasión, se harán presente delegaciones de Estados Unidos, con la asistencia de Sonia Sotomayor (jueza asociada de la Corte Suprema, que recibirá el World, Peace & Liberty Award); de China, con una participación de un centenar de personas; y México, con el homenaje a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, entro otros.

Estos congresos son, afirma el presidente de la Asociación Mundial de Juristas, como unas "Olimpiadas del Derecho" porque congregan a jueces, presidentes de tribunales, organizaciones de abogados, profesores... y no son cerrados, sino que participan también jefes de Estado, en este caso el rey de España, Felipe VI, y el presidente dominicano, Luis Abinader, exmandatarios, los medios de comunicación y la sociedad civil. EFE