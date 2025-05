El Bayern de Múnich recupera el trono en la Bundesliga con el empate del Bayer en Friburgo

El Bayern de Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga con el empate (2-2) este domingo del Bayer Leverkusen en la jornada 32 de la liga en Friburgo, la vuelta al trono del equipo más laureado de Alemania con su 34º título después del éxito la pasada campaña de los de Xabi Alonso.

El técnico español cedió la defensa a dos partidos del final del campeonato ante un Bayern más regular y que contó con el hambre por fin saciada del delantero inglés Harry Kane. El ex del Tottenham alzó su primer título profesional y terminó con su gafe mediático. "Sería bueno silenciar a alguno", dijo hace poco el '9'.

El máximo goleador histórico de Inglaterra parecía destinado a grandes vitrinas pero necesitó más de 700 partidos y 14 años de profesional para alzar su primer trofeo. Perdió dos finales de Copa de la Liga, rozó la Premier y la Champions, y su mala fortuna llegó a la selección con los 'Tres Leones' en sequía. Además, la pasada campaña, vio salir campeón al Leverkusen cuando el Bayern llevaba 11 títulos seguidos hasta su llegada.

Los de Vincent Kompany, que empezaron devolvieron al club bávaro al trono en Alemania después de una temporada con altibajos, eliminados en cuartos de final de la Champions por el Inter de Milán. En la Bundesliga, el Bayern empezó fuerte, con una buena primera vuelta de Jamal Musiala, metiendo ocho puntos de renta sobre el Bayer.

Los duelos directos por el título quedaron en tablas y, pese a alguna lesión y el palo después del Inter, el Bayern sujetó el liderato cediendo también algún punto los de Leverkusen. Thomas Müller, jugador con más partidos en el club, alzó su 12ª Bundesliga antes de decir adiós al Bayern con el final de esta temporada.

Los de Kompany se quedaron a un punto de ganar la Bundesliga este sábado, con un empate in extremis del RB Leipzig. Kane, sancionado, bajó al césped para celebrarlo pero al Bayern se le escapó con el 3-3 de Yussuf Poulsen en el minuto 95. La espera no fue ya mucho mayor para el inglés. Pese a los destellos de Florian Wirtz, el Bayer no pudo alargar las cuentas y el Bayern salió campeón este domingo vestido de gala para celebrar.