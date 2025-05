Draper: "Esta semana he demostrado que puedo competir a alto nivel en tierra"

Madrid, 4 may (EFE).- El británico Jack Draper, derrotado este domingo en la final del Masters 1.000 de Madrid por el noruego Casper Ruud, asumió el revés encajado en el partido decisivo, pero se mostró contento por haber demostrado que puede aspirar a todo en torneos sobre tierra.

"Hay gente que decía que no era muy bueno en tierra batida y yo sabía que sí lo era. Tuve un par de derrotas muy ajustadas el año pasado, y solo necesitaba abrirme camino para demostrar que soy capaz de competir a un nivel muy alto en esta superficie", dijo

"Creo que esta semana lo he demostrado; me lo ha demostrado a mí mismo y a los demás. Creo que lo más positivo que me llevo es que todavía estoy aprendiendo a moverme y jugar en esta superficie, y estoy ahí mismo", agregó.

"Estoy compitiendo con, ya sabes, los mejores jugadores de tierra batida, los mejores del mundo en esta superficie. Así que me siento muy motivado y espero poder seguir así la semana que viene en Roma, en Roland Garros. Creo que eso también me da mucha confianza para jugar en una superficie un poco más rápida, que disfruto más", opinó Draper.

El británico reconoció que Ruud aprovechó algún bajón en su juego y que el noruego cometió menos errores. "No me pareció que su nivel bajara, salvo quizás un par de dobles faltas que cometió. Pero, de nuevo, mientras que el mío bajó un poco en un par de etapas de los partidos; esa fue la diferencia. Eso no se puede hacer, especialmente a este nivel contra un jugador de ese calibre, sobre todo en tierra batida. En momentos clave su nivel se mantuvo y el mío quizás bajó un poco", analizó.

Draper será el lunes el quinto del mundo. "Hay muchísimos jugadores increíbles a este nivel desde hace un año. No importa mi ranking, si soy el sexto del mundo esta semana o si estoy en el puesto 30 o 20, llegué al partido pensando que había muchas posibilidades de perderlo o de ganarlo, porque los márgenes son muy estrechos, como hoy", indicó al respecto.

"Definitivamente, tengo mucha fe y confianza al llegar a los partidos, de que puedo poner en aprietos a cualquiera y ser peligroso para cualquiera. Pero también sé que hay muchos grandes jugadores, como dije, que quieren hacerme daño. Así que, en mi opinión, no me siento el favorito. Siento que estamos al mismo nivel y, cuando competimos, empezamos desde cero, y quien mejor lo hace ese día, gana", precisó.

El tenista británico considera que ha dado un paso al frente al llegar a la final de Madrid. "Perder un partido muy difícil en una final me duele mucho. Pero al mismo tiempo, creo que he disfrutado de muchos éxitos aquí, he superado muchos partidos, así que quizás esta derrota y quizás estar en una final y no llegar a la meta me ayude a avivar mi entusiasmo un poco más. Necesito seguir esforzándome, necesito seguir mejorando. Estoy muy orgulloso de cómo he estado en los primeros meses de esta temporada. Creo que lo emocionante es que todavía tengo mucho más por delante. Siento que todavía hay áreas de mi juego que realmente puedo mejorar, y eso es muy motivador para mí, mi entrenador y mi equipo. Honestamente, siento que estoy al comienzo de mi viaje. Así que voy a seguir mejorando y esforzándome al máximo, y guardaré estos momentos difíciles en mi mente para seguir motivándome a ser mejor".

"Creo que mi juego está mejorando constantemente. Por ejemplo el movimiento en tierra. Salí muy decepcionado de Montecarlo. Jugué una muy buena primera ronda, y luego, en la segunda, mi movimiento fue muy deficiente. Me sentí muy estancado en la superficie, como si diera un paso adelante y dos atrás. Pero luego, al llegar aquí, me sentí muy bien en la cancha", insistió.

"Estoy aprendiendo a deslizarme mejor hacia la pelota. Supongo que estoy muy orgulloso de mi mentalidad en tierra batida. Es fácil, quizás para Andy era igual, porque obviamente también le ha ido muy bien en tierra batida. Pero es fácil, para alguien del Reino Unido, por ejemplo, que no juega mucho en la superficie. Aunque sé que va a ser un desafío para mí, voy a dar lo mejor de mí para hacerlo bien y encontrar maneras de ser efectivo. Estoy orgulloso de cómo lo he abordado, y creo que con esa mentalidad se puede llegar muy lejos. Así que estoy muy orgulloso de eso", explicó Draper que no se fija objetivos.

"No me fijo muchas metas. Digo que no me sorprende porque sé cuánto trabajo he invertido para llegar hasta aquí, y, ya sabes, mucha adversidad, muchos altibajos, y siento que me lo merezco porque estoy haciendo el sacrificio y el trabajo duro cada día para ser el mejor jugador posible. Así que llego a cada semana sin saber cómo me irá, pero parece que va bien por ahora, y creo que mucho de eso se debe a mi preparación. Me siento bien de cara a los partidos. Creo que las lesiones y ciertas cosas me han impedido competir al máximo nivel, pero me siento bien ahora que estoy más preparado y que pertenezco a la cima. Voy a seguir mejorando y a ir por más con la confianza y la convicción de que puedo llegar lejos en estos torneos", indicó el inglés..

"He tenido problemas con lesiones en el pasado y no he durado tanto como quería, pero eso también está mejorando constantemente. Pero, repito, no estoy ni cerca de donde quiero estar, así que creo que hay muchas cosas que seguiré mejorando", concluyó. EFE