Cita en Montjuic por la Liga

Madrid, 4 may (EFE).- Encumbrado con el 'show' de Arda Güler y Kylian Mbappé, aunque muy exigido por el Celta, el Real Madrid firmó una ajustada victoria (3-2) frente al equipo dirigido por Claudio Giraldez y rodeó en el calendario con un círculo rojo el próximo domingo 11 de mayo, cuando visitará en Montjuic al lçider, el Barcelona, para afrontar su última oportunidad de pelear por la Liga.

Los hombres de Carlo Ancelotti pelearán hasta el final por brindar al técnico italiano un final de ciclo digno. Respondieron a los tres puntos que firmó el Barcelona en Valladolid (1-2) y mantuvieron la distancia de cuatro unidades que les separa del líder.

Dentro de una semana, a lo largo de noventa minutos, el Real Madrid podría reducir la distancia a un solo punto con nueve después en juego. O, por el contrario, acabar a siete y despedirse del único título importante que puede ganar este curso. Será un duelo a todo o nada, a cara o cruz. Sin duda, el más importante de las 34 jornadas que ha disputado hasta el momento.

Y si tiene esa opción de levantarse de la lona tras sus dolorosas derrotas en la Liga de Campeones y en la final de la Copa del Rey, es gracias, en parte, a Güler. El centrocampista turco, por tercer partido consecutivo, volvió a demostrar que mereció gozar de más minutos a lo largo de una temporada en la que apenas tuvo oportunidades.

Destapó el tarro de las esencias en Getafe hace una semana con una primera parte magnífica; fue el revulsivo del Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey; y contra el Celta, salió de inicio y se erigió como el faro blanco que coronó su actuación con un misil que abrió el marcador y con una asistencia que aprovechó Mbappé.

El francés fue el otro nombre aplaudido del Real Madrid. Celebró un doblete y sacó a la luz su mejor versión para provocar el aplauso del Bernabéu, que pasó del éxtasis a la preocupación con el último arreón del Celta. Redujo un 3-0 a un 3-2 y durante un cuarto de hora puso contra las cuerdas a un equipo que al final sobrevivió y para disfrutar de un 'match ball' por la Liga en Montjuic.

En la pelea por ocupar uno de los puestos de Liga de Campeones sigue metido de lleno el Betis, que fue capaz de remontar al Espanyol un tanto de Roberto Fernández a la media hora. El cuadro periquito, virtualmente salvado, aguantó el marcador hasta que apareció sobre el terreno de juego Isco Alarcón, reservado para la vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia que tiene que disputar el Betis ante el Fiorentina.

Con su presencia sobre el césped de Cornellà, el Betis se reactivo y en los últimos cinco minutos apagó las luces del Espanyol a base de golazos. El primero, de Lo Celso tras una asistencia del mismo Isco. El argentino flotó desde el centro del campo hasta el punto de penalti y con un golpeo exquisito firmó el empate.

Y la guinda la puso el brasileño Antony con uno de los mejores tanto del curso: imposible mejorar su zurdazo a la escuadra desde la esquina del área, en el minuto 90, teledirigido a la escuadra derecha de la portería defendida por Joan García y con el que el Betis sumó tres puntos. Sólo uno le separa del Villarreal, último equipo que disputaría la próxima edición de la Liga de Campeones. Y todo gracias a Antony, el mejor fichaje de largo de todo el mercado invernal.

Peor le va la temporada al Sevilla. No levanta cabeza y pese al espectacular recibimiento que recibió de sus aficionados antes de enfrentarse al Leganés, no pudo sumar una victoria para tomarse un respiro casi definitivo en su pelea por no perder la categoría.

El partido terminó 2-2. Para el Leganés marcaron El Haddadi y Javi Hernández, mientras que para el Sevilla lo hicieron Kike Salas e Isaac Romero. Con Caparrós en el banquillo, y tras tres intentos, el cuadro andaluz no ha conseguido ganar y seis puntos le separan del descenso, un lugar que ocupa el Leganés, con 31 unidades y a cuatro de la salvación que en estos momentos marca el Girona con un partido menos.

Cerró la jornada el derbi vasco. La Real Sociedad y al Athletic, en exceso encorsetados, no pasaron del empate sin goles. Los hombres de Ernesto Valverde, aún con el recuerdo de la dolorosa derrota ante el Manchester United (0-3), se mantiene fuerte en la cuarta plaza, aunque ya acecha en Villarreal, a tres puntos de distancia, mientras que la Real se queda fuera de los puestos europeos.

Tras una primera parte sin apenas ocasiones, la segunda se animó con alguna oportunidad. La mejor la disfrutó Sergio Gómez para el conjunto donostiarra, pero Unai Simón mantuvo el 0-0 con una buena intervención que evitó que el marcador se moviera en un derbi algo descafeinado. EFE