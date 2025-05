Una hora intranscendente de Griezmann y el Atlético

Iñaki Dufour

Madrid, 3 may (EFE).- Una hora duró este sábado la vuelta a la titularidad de Antoine Griezmann, que enfiló a toda velocidad su recorrido hacia la línea de banda cuando vio su número ‘7’ en la tabla de sustituciones en el estadio de Mendizorroza, cambiado en el minuto 58 y 52 segundos por Alexander Sorloth y sin ocasiones, sin trascendencia, sin continuidad y sin la condición decisiva que necesita en el 0-0 contra el Alavés.

No fue una excepción en el Atlético. No funcionó nadie en el primer tiempo, sin un solo remate a portería, sin una sola opción de alterar el anodino empate. No fue sólo Griezmann. Incluso Julián Alvarez, asustado por una tarjeta roja que la revisión luego en el monitor redujo a amarilla. También Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone, Marcos Llorente… La segunda parte mejoró algo al conjunto rojiblanco, lejos de su nivel más alto, ya en transición hacia el Mundial de Clubes.

Suplente en dos encuentros consecutivos en el esquema de Diego Simeone 138 partidos después, en las dos jornadas precedentes ante Las Palmas y el Rayo Vallecano, Griezmann inició la semana aún como reserva en las pruebas del martes y el miércoles, pero el jueves tomó la delantera sobre Sorloth para formar desde el principio en la visita a Mendizorroza.

“Las características de Álex y Antoine son diferentes, entendiendo que para distintos partidos necesitamos primero a uno y después a otro. Imagino en este partido primero a Griezmann y, seguramente, Álex nos va a ayudar en la segunda parte del partido”, expuso Diego Simeone sobre tal decisión en los micrófonos de ‘Dazn’ antes del encuentro.

“Y en el imaginario que tengo para el partido entiendo que Antoine nos puede ayudar en la primera parte del partido”, abundó el técnico, que contó con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Javi Galán, en defensa, y Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios y Conor Gallagher, en el medio campo, aparte de Julián Alvarez en el ataque.

Gallagher se consolida, Galán restablece su sitio y José María Giménez fue suplente por segundo partido consecutivo, fuera de un once del que desaparece Samuel Lino, entre una lesión muscular y la decisión técnica. Fue reserva ante el Barcelona, Las Palmas y el Rayo, aunque en este último sí dispuso de minutos. También este sábado fue uno de los primeros recursos, cuando su nombre suena como posible salida del mercado veraniego.

En el minuto 59, Simeone trasladó el plan imaginado al terreno de juego: Sorloth por Griezmann.

Titular el noruego en la derrota por 1-0 contra Las Palmas y en el triunfo por 3-0 frente al Rayo Vallecano, este sábado fue suplente, su hábitat más recurrente este curso, justo cuando ya se consideraba dentro del once tipo que maneja ahora el técnico argentino.

Sorloth, autor de once goles desde el banquillo, el factor goleador más productivo de Europa cuando sale como suplente, tampoco cambió el 0-0.

A punto estuvo de hacerlo el Alavés, al que negó Jan Oblak el 1-0 en el minuto 72. También Clement Lenglet, al que respondió magnífico Antonio Sivera, cuando el Atlético demostró por fin alguna dosis de ambición y asumió riesgos. Demasiado tarde: un triunfo en sus últimas siete salidas oficiales. EFE