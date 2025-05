Rodrygo, fuera de una convocatoria con los canteranos Jacobo Ramón y ‘Yusi’

Madrid, 3 may (EFE).- El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, no forma parte de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el encuentro de este domingo ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu (14:00 horas CEST, -2 GMT) debido a, según transmite el club a EFE, un "fuerte constipado".

El futbolista entrenó este sábado junto al resto de sus compañeros pero se sintió mal tras la sesión, con "décimas de fiebre y un fuerte constipado" que le hicieron caerse de la lista.

El delantero, que vive un mal momento al sumar solo un gol en sus últimos 22 partidos con el Real Madrid, se une a las seis bajas por lesión de Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

Ninguno estará disponible en lo que resta de Liga, en la que el Real Madrid está a cuatro puntos de distancia del líder, el FC Barcelona, a falta de cinco jornadas.

Carvajal y Militao se siguen recuperando de las graves lesiones de rodilla que sufrieron al principio de temporada.

Por otro lado, Rüdiger, Mendy y Alaba han pasado por el quirófano en los últimos días para solucionar sus respectivas lesiones. El alemán se ha operado del menisco de la pierna izquierda, el francés de la rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho, mientras que el austriaco ha pasado por el quirófano para sanar la rotura del menisco interno de la rodilla.

Cinco ausencias en defensa más la de un Camavinga -con una rotura completa del tendón del adductor izquierdo- que puede jugar de lateral izquierdo y que han hecho que Ancelotti tire de la cantera para completar la convocatoria.

El central Jacobo Ramón y el lateral izquierdo Youssef ‘Yusi’ forman parte de la convocatoria de Ancelotti.

El primero ya ha debutado esta temporada, con 12 minutos en ‘Champions’ y 90 en Copa del Rey ante el Leganés; mientras que el segundo, internacional absoluto con Marruecos hace un año, tras su decisión de dejar de ir convocado con las inferiores de España, ha formado parte de otras dos convocatorias del primer equipo del Real Madrid, pero sin minutos.

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Raúl Asencio, Jacobo Ramón, Fran García, Yousef ‘Yusi’.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Fede Valverde, Luka Modric, Aurelien Tchouámeni, Arda Güler y Dani Ceballos.

Delanteros: Vinícius Junior, Kylian Mbappé, Endrick y Brahim. EFE