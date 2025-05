Los cardenales que elegirán al nuevo papa

Ciudad del Vaticano, 3 may (EFE).- El próximo 7 de mayo 133 cardenales se encerrarán en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor del papa Francisco.

Son los siguientes:

- Cardenal José Fuerte Advincula

Arzobispo de Manila (Filipinas)

Edad: 73 años

Creado por Francisco

Origen: Dumalag (Filipinas)

El cardenal Advincula es un firme defensor del sínodo y comparte una visión de la Iglesia similar a la del papa Francisco. En relación con el divorcio ha expresado su preocupación pastoral y es partidario de fortalecer el sentido del matrimonio como sacramento.

- Cardenal Américo Manuel Alves Aguiar

Obispo de Setúbal (Portugal)

Edad: 51 años

Creado por Francisco

Origen: Leça do Balio (Portugal)

El cardenal Aguiar es el segundo cardenal más joven del Cónclave. Antes de su carrera eclesiástica se involucró brevemente en la política, sirviendo como concejal del Partido Socialista.

- Cardenal Carlos Aguiar Retes

Arzobispo de México (México)

Edad: 75 años

Creado por Francisco

Origen: Tepic (México)

El cardenal mexicano representa la continuidad con la perspectiva del papa Francisco. Su postura respecto al actual gobierno izquierdista de México es que la Iglesia quiere ser "colaboradora, pero no cómplice".

- Cardenal Fridolin Ambongo Besungu

Arzobispo de Kinsasa (Rep. Democrática del Congo)

Edad: 65 años

Creado por Francisco

Origen: Boto (Rep. Democrática del Congo)

El cardenal Fridolin Ambongo Besungu combina un perfil conservador en lo doctrinal con un fuerte compromiso social y político en su país, la República Democrática del Congo (RDC). Crítico del poder y defensor del diálogo en contextos de violencia .

- Cardenal Anders Arborelius

Obispo de Stockholm (Suecia)

Edad: 75 años

Creado por Francisco

Origen: Sorengo (Suiza)

El sueco Arborelius, primer y único cardenal escandinavo, proviene de un país mayoritariamente protestante. Defensor firme de la doctrina tradicional, es contrario a la ordenación de mujeres diáconos o a la bendición de parejas del mismo sexo.

- Cardenal Jean-Marc Aveline

Arzobispo Metropolitano de Marsella (Francia)

Edad: 66 años

Creado por Francisco

Origen: Sidi Bel Abbès (Argelia)

Fiel al estilo de Francisco, ha alzado la voz con firmeza contra la pederastia eclesial, pero ha mostrado prudencia en temas como el aborto, la eutanasia o el rol de la mujer, evitando rupturas en una institución aún polarizada.

- Cardenal João Braz de Aviz

Prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica

Edad: 78 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Mafra (Brasil)

Comparte con Francisco una visión progresista de la Iglesia. Ha sido una de las voces más claras dentro del Vaticano a favor de priorizar a las víctimas en los casos de abusos sexuales en la Iglesia.

- Cardenal Fabio Baggio

Subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

Edad: 60 años

Creado por Francisco

Origen: Bassano del Grappa (Italia)

El cardenal Baggio es conocido por haber dedicado gran parte de su vida a las cuestiones de los migrantes. Se ha expresado a favor de la migración en varias declaraciones. Ha impartido docencia en varias universidades de Europa, Latinoamérica y Asia.

- Cardenal Philippe Barbarin

Arzobispo emérito de Lyon (Francia)

Edad: 74 años

Creado por San Juan Pablo II

Origen: Rabat (Marruecos)

Uno de los pocos cardenales que fueron creados por Juan Pablo II. Muy comprometido con el diálogo interreligioso. En marzo de 2019, el cardenal fue condenado a seis meses de prisión por encubrir los abusos pederastas cometidos por un sacerdote de su diócesis. En 2021 fue exonerado por la Corte de Casación francesa.

- Cardenal Cleemis Baselios

Arzobispo Mayor de Trivandrum de los Siro-Malankares (India)

Edad: 65 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Nedungadappally (India)

El cardenal Baselios es conocido por haberse expresado en contra de las conversiones forzadas al hinduismo. Considera que las conversiones de carácter religioso "son un ejercicio de la libre voluntad, así como de la libertad de conciencia y de religión".

- Cardenal Domenico Battaglia

Arzobispo de Nápoles (Italia)

Edad: 62 años

Creado por Francisco

Origen: Satriano (Italia)

El cardenal Battaglia ha trabajado de cerca con personas que sufren adicciones. Su experiencia “de calle” lo ha marcado profundamente y lo impulsó a una cercanía especial con los pobres, los jóvenes y las víctimas de injusticia.

- Cardenal Ignace Bessi Dogbo

Arzobispo de Abiyán (Costa de Marfil)

Edad: 63 años

Creado por Francisco

Origen: Niangon-Adjamé (Costa de Marfil)

Se ha comprometido con la paz y la reconciliación en el continente, con un papel en los procesos de pacificación en África Occidental.

- Cardenal Giuseppe Betori

Arzobispo Metropolitano emérito de Florencia (Italia)

Edad:78 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Foligno (Italia)

Reúne mucho consenso entre los partidarios de la una ruptura con la línea de Francisco. En varias ocasiones entró en conflicto con el anterior papa. Conservador.

- Cardenal Charles Maung Bo

Arzobispo de Yangon (Birmania)

Edad: 76 años

Creado por Francisco

Origen: Mon Hla (Birmania)

Primer cardenal en la historia de Myanmar, Bo ha desarrollado una labor pastoral marcada por la defensa de la paz en un país asolado por décadas de conflicto armado y represión. Formado como salesiano.

- Cardenal Vicente Bokalic Iglić

Arzobispo de Santiago del Estero (Primado de Argentina)

Edad: 72 años

Creado por Francisco

Origen: Lanús (Argentina)

Se ha caracterizado por su compromiso con la justicia social, su defensa de los campesinos y los pueblos originarios. El papa Francisco lo nombró cardenal en 2020, lo que fue visto como un gesto de atención hacia las periferias del mundo.

- Cardenal Josip Bozanić

Arzobispo emérito de Zagreb (Croacia)

Edad: 76 años

Creado por San Juan Pablo II

Origen: Rijeka (Croacia)

El cardenal Bozanic representa la visión conservadora de la Iglesia. Destaca por su firme defensa de la familia y la vida y su activa participación en los debates sociales y políticos de Croacia.

- Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano

Arzobispo Metropolitano de Managua (Nicaragua)

Edad: 76 años

Creado por Francisco

Origen: Ticuantepe (Nicaragua)

Se ha caracterizado por un enfoque en la evangelización, la promoción de la justicia y la paz, y el fortalecimiento de las estructuras eclesiales. Capacidad para dialogar con diferentes sectores de la sociedad.

- Cardenal Stephen Brislin

Arzobispo de Johannesburgo (Sudáfrica)

Edad: 68 años

Creado por Francisco

Origen: Welkom (Sudáfrica)

Comprometido con cuestiones sociales. En 2022 su archidiócesis publicó un informe para un Sínodo que pedía un cambio en la estructura jerárquica de la Iglesia: la exploración, “como mínimo”, del diaconado femenino y la inclusión de la comunidad LGBTQ+.

-Cardenal Raymond Leo Burke

Patrono emérito de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta

Edad: 76 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Richland Center (Wisconsin, EE.UU.)

Durante su tiempo como obispo y arzobispo se caracterizó por su firme postura en temas morales y doctrinales, así como por su énfasis en la liturgia tradicional. Es una figura de referencia para el ala conservadora de la Iglesia.

- Cardenal François-Xavier Bustillo

Obispo de Ajaccio (Francia)

Edad: 56 años

Creado por Francisco

Origen: Pamplona (España)

Su compromiso con la renovación de la vida parroquial y su habilidad para conectar con los jóvenes lo llevaron a fundar una comunidad en la diócesis de Fréjus-Toulon donde implementó iniciativas innovadoras para revitalizar la fe y atraer a nuevos fieles.

- Cardenal Mykola Bychok

Obispo Eparquial de San Pedro y San Pablo de Melbourne de los Ucranianos (Australia)

Edad: 45 años

Creado por Francisco

Origen: Ternopil (Ucrania)

Es el cardenal más joven del cónclave, con experiencia en contextos misioneros. Demuestra la importancia que el papa Francisco concedía a las Iglesias orientales y al servicio pastoral de las comunidades en la diáspora.

- Cardenal Luis Gerardo Cabrera Herrera

Arzobispo de Guayaquil (Ecuador)

Edad: 69 años

Creado por Francisco

Origen: Azogues (Ecuador)

El cardenal Luis Gerardo Cabrera Herrera es conocido en su país por sus esfuerzos de paz, así como por su abierta oposición al aborto y a la “ideología de género”. Opuesto a actos litúrgicos para parejas del mismo sexo.

- Cardenal Oscar Cantoni

Obispo de Como (Italia)

Edad: 74 años

Creado por Francisco

Origen: Lenno (Italia)

Es conocido por su enfoque en la promoción de la educación católica, la labor caritativa y el trabajo por la justicia social. En 2010 organizó la primera "misión juvenil" diocesana de Italia, enviando a jóvenes a evangelizar en lugares como discotecas y teatros.

- Cardenal Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio

Arzobispo de Lima (Perú)

Edad: 75 años

Creado por Francisco

Origen: Lima (Perú)

El cardenal Castillo se ha mostrado a favor de los derechos de la mujer, mostrando una postura matizada sobre el aborto. También propuso "cambiar las bases" que permiten que la corrupción y la violencia machista persistan en Perú.

- Cardenal Fernando Natalio Chomalí Garib

Arzobispo de Santiago de Chile (Chile)

Edad: 68 años

Creado por Francisco

Origen: Santiago de Chile (Chile)

Tiene ascendencia palestina. Su formación académica es diversa, ya que además de sus estudios en teología, es ingeniero civil. Se ha distinguido también por su abierta lucha contra la pederastia.

- Cardenal Stephen Chow Sau-yan

Obispo de Hong Kong (China)

Edad: 65 años

Creado por Francisco

Origen: Hong Kong Británico

Miembro de la Compañía de Jesús. Su trayectoria dentro de la Iglesia ha sido marcada por su compromiso con la educación y la formación de jóvenes. Su nombramiento como cardenal subraya la atención del Vaticano hacia la Iglesia en China y Hong Kong.

- Cardenal Manuel (José Macário do Nascimento) Clemente

Patriarca emérito de Lisboa (Portugal)

Edad: 76 años

Creado por Francisco

Origen: Torres Vedras (Portugal)

Aunque es de tendencia conservadora, es un firme defensor del diálogo y un hábil comunicador que desempeñó un papel destacado en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 en Portugal. Ha declarado que no cree conveniente aceptar a homosexuales en los seminarios.

- Cardenal José Cobo Cano

Arzobispo de Madrid (España) y ordinario para los fieles de rito oriental en España

Edad: 59 años

Creado por Francisco

Origen: Jaén (España)

El cardenal Cobo es un leal partidario del papa Francisco, cuyas opiniones progresistas, especialmente en temas sociales, coinciden e incluso superan las del difunto papa. Muy interesado en la realidad de la pobreza y la exclusión social.

- Cardenal Thomas Christopher Collins

Arzobispo metropolitano emérito de Toronto (Canadá)

Edad: 78 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Guelph (Canadá)

Es un cardenal canadiense de tendencia conservadora que se ha caracterizado por su enfoque pastoral en la formación y educación de las nuevas generaciones, con un énfasis específico en la misión de las escuelas católicas.

- Cardenal Paulo Cezar Costa

Arzobispo metropolitano de Brasilia (Brasil)

Edad: 57 años

Creado por Francisco

Origen: Valença (Brasil)

Costa se define como un “pastor conciliador” y ha construido su liderazgo sobre el equilibrio entre firmeza doctrinal y apertura al diálogo. En un Brasil polarizado en 2022 defendía la “cultura del encuentro” defendida por el papa Francisco.

Cardenal Joseph Coutts

Arzobispo metropolitano emérito de Karachi (Pakistán)

Edad: 79 años

Creado por Francisco

Origen: Amritsar (India)

Ha nacido en la India, pero ha servido su vida en la Iglesia Católica de Pakistán. El cardenal Coutts es conocido por su labor en la promoción de la armonía interreligiosa, la educación y el bienestar social en Pakistán.

- Cardenal Blase Joseph Cupich

Arzobispo metropolitano de Chicago (EE.UU.)

Edad: 76 años

Creado por Francisco

Origen: Omaha (EE.UU.)

Fue un estrecho aliado del papa Francisco y ha sido criticado por alejarse de los valores tradicionales de la Iglesia, sobre todo por activistas antiaborto.

- Cardenal Michael Czerny

Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

Edad: 78 años

Creado por Francisco

Origen: Brno (República Checa)

Tras la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, el cardenal checo emigró a Canadá, donde se unió a la Compañía de Jesús. Mantiene posturas progresistas y, en general, su enfoque se alinea con la visión del Papa Francisco sobre la pastoral, la misericordia y la justicia social.

- Cardenal Pablo Virgilio Siongco David

Obispo de Caloocan (Filipinas)

Edad: 66 años

Creado por Francisco

Origen: Guagua de la Pampanga (Filipinas)

Es conocido por su preocupación por la justicia social y su apoyo a los pobres y sus críticas abiertas al expresidente Rodrigo Duterte.

- Cardenal Angelo de Donatis

Penitenciario Mayor

Edad: 71

Creado por Francisco

Origen: Casarano (Italia)

Durante su etapa como vicario de Roma promovió restricciones a la Misa Tradicional en latín y respaldó la declaración Fiducia Supplicans sobre las bendiciones a personas del mismo sexo, defendiendo una postura pastoral que busca acompañar sin modificar la doctrina.

- Cardenal Jozef De Kesel

Arzobispo metropolitano emérito de Bruselas (Bélgica)

Edad: 77 años

Creado por Francisco

Origen: Gante (Bélgica)

Considerado un prelado de perfil liberal, De Kesel ha expresado posturas aperturistas sobre temas como el celibato opcional, la homosexualidad y la ordenación de mujeres, aunque en algunos casos ha matizado o rectificado sus declaraciones.

- Cardenal John Atcherley Dew

Arzobispo metropolitano emérito de Wellington (Nueva Zelanda), Ordinario Militar emérito para Nueva Zelanda

Edad: 76 años

Creado por Francisco

Origen: Waipawa (Nueva Zelanda)

Propugna un enfoque inclusivo y progresista dentro de la Iglesia Católica. Ha destacado la necesidad de incluir a grupos marginados, como la comunidad LGBT, y ha defendido que la Iglesia debe servir al mundo, no solo mirar hacia dentro.

- Cardenal Daniel Nicholas DiNardo

Arzobispo emérito de Galveston-Houston (EE.UU)

Edad: 75 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Steubenville (EE.UU.)

Ha afrontado acusaciones de mala gestión de las denuncias de abuso sexual en su archidiócesis. El cardenal DiNardo considera el aborto la prioridad principal de los obispos católicos estadounidenses y, en cuanto a la migración, DiNardo coincide con el papa al favorecer una mayor protección y la aceptación de refugiados.

- Cardenal Virgilio do Carmo da Silva

Arzobispo de Díli (República Democrática de Timor-Leste)

Edad: 57 años

Creado por Francisco

Origen: Venilale (República Democrática de Timor-Leste)

Concede gran importancia al fomento de la reconciliación. Ha hablado de la importancia de abandonar la ideología comunista en favor de la fe durante la lucha de Timor Oriental por la independencia.

- Cardenal Timothy Michael Dolan

Arzobispo Metropolitano de Nueva York (EE.UU)

Edad: 75 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Saint Louis, Missouri (EE.UU)

Dolan se ubica ideológicamente más cerca del ala conservadora, como demostró al firmar la “Declaración de Manhattan” en contra del aborto y del matrimonio homosexual. Durante las protestas del movimiento ‘Black Lives Matter’ abogó por un equilibrio entre la vida de los manifestantes y la de los policías.

- Cardenal Willem Jacobus Eijk

Arzobispo Metropolitano de Utrecht (Países Bajos)

Edad: 71 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Duivendrecht (Países Bajos)

De tendencia conservadora, el purpurado holandés fue uno de los cardenales firmantes en 2015 de la denominada ‘carta de los 13’ en la que cuestionaban la metodología y algunas de las propuestas del sínodo Extraordinario de Obispos sobre la Familia convocado por el papa Francisco.

- Cardenal Péter Erdő

Arzobispo Metropolitano de Esztergom-Budapest (Hungría)

Edad: 72 años

Creado por San Juan Pablo II

Origen: Budapest (Hungría)

Su postura doctrinal es conservadora, pero matizada: ha mostrado capacidad de adaptación en temas como la inmigración —corrigiendo su inicial oposición a acoger refugiados tras el llamado del papa—, y ha avalado la posibilidad de bendecir a personas homosexuales, aunque rechazando la bendición de parejas del mismo sexo.

- Cardenal Kevin Joseph Farrell

Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, Presidente de la Comisión de Materias Reservadas, Presidente del Comité para las Inversiones

Edad: 77 años

Creado por Francisco

Origen: Dublín (Irlanda)

Antiguo miembro de los Legionarios de Cristo, congregación que abandonó en los años 80 por “diferencias intelectuales” mucho antes de que estallaran los escándalos en torno a su fundador, Farrell defiende una Iglesia abierta al diálogo, a la sinodalidad y al protagonismo de los laicos, con especial énfasis en la inclusión de mujeres y personas LGTB.

- Cardenal Víctor Manuel Fernández

Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Arzobispo Emérito de La Plata (Argentina)

Edad: 62 años

Creado por Francisco

Origen: Alcira Gigena (Argentina)

Es uno de los principales motores de la reforma eclesial impulsada por Bergoglio. Su visión de la Iglesia, enfocada en el acompañamiento pastoral más que en la rigidez doctrinal, y sus posiciones abiertas sobre temas controvertidos, como la posibilidad de bendiciones a parejas del mismo sexo han generado preocupación entre sectores conservadores de la Iglesia.

- Cardenal Ángel Fernández Artime

Pro-Prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica

Edad: 64 años

Creado por Francisco

Origen: Gozón-Luanco (España)

Salesiano.Su vocación por la educación, su cercanía con los jóvenes y su compromiso con los más vulnerables han sido el sello distintivo de su misión pastoral.

- Cardenal Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão

Arzobispo de Goa y Damão (India)

Edad: 72 años

Creado por Francisco

Origen: Aldona (India)

Encarna un liderazgo pastoral profundamente enraizado en el diálogo interreligioso, la justicia social y el compromiso con las familias y los migrantes. Firme defensor del medioambiente.

- Cardenal Fernando Filoni

Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, Prefecto Emérito de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Gran Canciller Emérito de la Pontificia Universidad Urbaniana

Edad: 79 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Manduria (Italia)

En 1981 Filoni ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede, sirviendo en diversos países, como Sri Lanka, Irán, Brasil y Filipinas. Estuvo destinado en Teherán durante el período más cruento de la guerra entre Irán e Irak.

- Cardenal Sebastian Francis

Obispo de Penang (Malasia)

Edad: 73 años

Creado por Francisco

Origen: Johor Bahru (Malasia)

El cardenal Sebastian Francis, actual obispo de Penang (Malasia) es un prelado de ascendencia india, un firme defensor del diálogo intercultural e interreligioso, y partidario de una mayor colaboración con China.

- Cardenal Arlindo Gomes Furtado

Obispo de Santiago de Cabo Verde (Cabo Verde)

Edad: 75 años

Creado por Francisco

Origen: Figueira das Naus (Cabo Verde)

El cardenal ha expresado su preocupación por la pobreza, el desempleo y la violencia en Cabo Verde así como su deseo de una Iglesia más dinámica en su evangelización y anhela una Iglesia que pueda abordar temas delicados.

- Cardenal Mauro Gambetti

Arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro (Vaticano), Vicario General de Su Santidad para la Ciudad del Vaticano y Presidente de la Fábrica de San Pedro

Edad: 59 años

Creado por Francisco

Origen: Boloña (Italia)

El cardenal Gambetti es miembro de varios organismos importantes del Vaticano, incluyendo los Dicasterios para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y para la Comunicación.

- Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez

Arzobispo de San Cristóbal de La Habana (Cuba)

Edad: 76 años

Creado por Francisco

Origen: Camagüey (Cuba)

Desarrolló programas de evangelización que involucraban a los abuelos, que aún recordaban su educación católica de la infancia, para enseñar los principios del catolicismo a sus nietos.

- Cardenal William Seng Chye Goh

Arzobispo de Singapur (Singapur)

Edad: 67 años

Creado por Francisco

Origen: Singapur (Singapur)

En los últimos años, Goh no ha dudado en expresar sus diferencias con el papa Francisco mostrándose bastante conservador, mostrándose en contra de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

- Cardenal Mario Grech

Secretario General de la Secretaría General del Sínodo, Obispo emérito de Gozo (Malta)

Edad: 68 años

Creado por Francisco

Origen: Qala (Malta)

Considerado un moderado, ha trabajado durante el pontificado del argentino como puente entre los sectores más progresistas y los más conservadores de la Iglesia. Su apoyo a una mayor inclusión de la comunidad LGTB y su habilidad para el diálogo lo han convertido en una figura clave en la búsqueda de una Iglesia más participativa.

- Cardenal Wilton Daniel Gregory

Arzobispo emérito de Washington (EE.UU.)

Edad: 77 años

Creado por Francisco

Origen: Chicago (EE.UU.)

Respecto a la homosexualidad, Gregory ha declarado que los católicos LGBTQ+ son bienvenidos en la Iglesia, pero que esta tiene sus propias normas y enseñanzas sobre estos temas que deben respetarse. También ha sido un firme defensor de la acción contra el cambio climático.

- Cardenal Claudio Gugerotti

Prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales

Edad: 69 años

Creado por Francisco

Origen: Verona (Italia)

Es una figura clave en el diálogo entre el Vaticano y las iglesias cristianas orientales. Sua conexión con las Iglesias perseguidas y su experiencia internacional, encajaría en un papado que busque continuidad, firmeza diplomática y una sensibilidad especial hacia las periferias de la Iglesia.

- Cardenal James Michael Harvey

Arcipreste de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros

Edad: 75 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Milwaukee (EE.UU.)

Harvey es conocido por sus opiniones conservadoras sobre la Iglesia, pero se niega a conceder entrevistas con los medios de comunicación por lo que sus opiniones sobre temas de actualidad son desconocidas.

- Cardenal Jean-Claude Hollerich

Arzobispo de Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo)

Edad: 66 años

Creado por Francisco

Origen: Differdange (Luxemburgo)

Hollerich defiende una Iglesia comprometida con la justicia social y el diálogo, favorable a la integración de las mujeres en la toma de decisiones y crítica con los excesos del materialismo europeo. Aunque mantiene posturas tradicionales sobre algunos temas doctrinales —como el matrimonio sacramental—, ha expresado una visión pastoralmente acogedora hacia las parejas homosexuales.

- Cardenal Antoine Kambanda

Arzobispo de Kigali (Rwanda)

Edad: 66 años

Creado por Francisco

Origen: Nyamata (Rwanda)

Inspirado por su propio sufrimiento durante el genocidio de Ruanda, el cardenal Kambanda es conocido por su apasionado compromiso con la paz y la reconciliación. Se opone firmemente al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

- Cardenal Tarcisio Isao Kikuchi

Arzobispo de Tokio (Japón)

Edad: 66 años

Creado por Francisco

Origen: Iwate (Japón)

El cardenal Kikuchi comparte diversas opiniones que coinciden con el enfoque del pontífice argentino. Considera el cambio climático un grave problema que afecta a la población asiática, en particular a quienes se encuentran en situación de pobreza.

- Cardenal Kurt Koch

Prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos

Edad: 75 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Emmenbrücke (Suiza)

El cardenal Kurt Koch es un hombre poco dado a exponerse públicamente y rehúye la controversia. Al cardenal suizo se le considera un hombre abierto a cambios cautelosos, abandonando por completo su anterior apoyo a la opción del celibato sacerdotal, o incluso su anterior defensa de la ordenación femenina.

- Cardenal George Jacob Koovakad

Prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso

Edad: 51 años

Creado por Francisco

Origen: Chethipuzha (India)

Koovakad ha figurado en el servicio diplomático del Vaticano, con presencia en Argelia, Corea del Sur, Irán, Costa Rica y Venezuela. Coincide con las posturas del Papa Francisco sobre la protección del medio ambiente, el fomento de la fraternidad humana y la ayuda a los pobres y marginados.

- Cardenal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij

Arzobispo Metropolitano emérito de Bangkok (Tailandia)

Edad: 75 años

Creado por Francisco

Origen: Ban Rak (Tailandia)

Kovithavanij ha expresado una visión clara sobre el diálogo interreligioso y la unidad. El cardenal también ha mostrado un gran interés en promover la paz en Tailandia, especialmente en el contexto de la inestabilidad política.

- Cardenal Konrad Krajewski

Limosnero de Su Santidad

Edad: 61 años

Creado por Francisco

Origen: Łódź (Polonia)

La labor del cardenal Konrad Krajewski en favor de los necesitados y su compromiso con la labor humanitaria le han valido el apodo de "el Robin Hood del Papa". Krajewski es muy discreto y, en una rara excepción, criticó un evento de "igualdad" (Marcha del Orgullo LGBTQ+) en Polonia en 2019.

- Cardenal Jean-Pierre Kutwa

Arzobispo Metropolitano de Abidjan (Costa de Marfil)

Edad: 79 años

Creado por Francisco

Origen: Abidjan (Costa de Marfil)

Kutwa ha sido un firme defensor de la paz, la reconciliación y el diálogo interreligioso en Costa de Marfil. Se ha pronunciado contra la corrupción política e instado a los católicos a trabajar por la justicia, los derechos humanos y el apoyo a los pobres y oprimidos.

- Cardenal Gérald Cyprien Lacroix

Arzobispo Metropolitano de Quebec (Canadá)

Edad: 67 años

Creado por Francisco

Origen: Saint-Hilaire de Dorset (Canadá)

Ha ocupado varios cargos en la Curia vaticana. Acaparó titulares en 2021 al cerrar polémicamente todas las iglesias de Quebec y suspender las celebraciones colectivas de Navidad debido a la pandemia de COVID-19.

- Cardenal Chibly Langlois

Obispo de Les Cayes (Haití)

Edad: 66 años

Creado por Francisco

Origen: La Vallée (Haití)

Es conocido por su labor tras el devastador terremoto de Haití de 2010, cuando se convirtió en un líder en los esfuerzos de reconstrucción y en brindar apoyo espiritual. En 2014, el cardenal criticó el vudú por ser un "gran problema social" en Haití.

- Cardenal Frank Leo

Arzobispo de Toronto (Canadá)

Edad: 53 años

Creado por Francisco

Origen: Montréal (Canadá)

De 2015 a 2021 ocupó el cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal Canadiense. En 2023 fue nombrado arzobispo metropolitano de Toronto. El Papa Francisco lo ascendió a cardenal el 7 de diciembre de 2024.

- Cardenal Augusto Paolo Lojudice

Arzobispo de Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino (Italia) y Obispo de Montepulciano-Chiusi-Pienza (unión in persona episcopi de las Sedes)

Edad: 60 años

Creado por Francisco

Origen: Roma (Italia)

Tras su ordenación sacerdotal en 1989, comenzó su ministerio en algunos de los barrios más vulnerables de Roma, lo que le valió el apodo de "cura de la calle" debido a su dedicación al trabajo con inmigrantes, comunidades romaníes, personas en situación de pobreza y personas afectadas por el crimen organizado.

- Cardenal Cristóbal López Romero

Arzobispo de Rabat (Marruecos)

Edad: 72 años

Creado por Francisco

Origen: Vélez Rubio (España)

Es una voz comprometida con el diálogo interreligioso en el seno de la Iglesia. En Marruecos ha cultivado una imagen cercana, dialogante y profundamente comprometida con la convivencia pacífica entre religiones, especialmente con el islam.

- Cardenal Thomas Aquino Manyo Maeda

Arzobispo metropolitano de Osaka-Takamatsu (Japón)

Edad: 76 años

Creado por Francisco

Origen: Nagasaki (Japón)

En reconocimiento a su trayectoria pastoral y eclesial, el papa Francisco le creó cardenal en junio de 2018. Cardenal cercano al pontífice y defensor de una Iglesia dialogante y al servicio de la paz.

- Cardenal Soane Patita Paini Mafi

Obispo de Tonga (Reino de Tonga)

Edad: 63 años

Creado por Francisco

Origen: Nuku’alofa (Tonga)

Mafi destaca por ser un gran defensor del medioambiente y de las culturas tradicionales frente a los efectos del cambio climático y la globalización. Aunque su postura oficial sigue siendo conservadora en cuestiones como el aborto y el matrimonio homosexual, ha mostrado una actitud pastoral abierta al diálogo con colectivos marginados.

- Cardenal Rolandas Makrickas

Arcipreste coadjutor de la Basílica Papal de Santa María la Mayor

Edad: 53 años

Creado por Francisco

Origen: Biržai (Lituania)

Creció bajo la represión soviética hacia la religión, lo que marcó profundamente su vocación sacerdotal. Tiene un perfil técnico y diplomático.

- Cardenal Dominique Mamberti

Prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica

Edad: 73 años

Creado por Francisco

Origen: Marrakech (Marruecos)

A lo largo de su carrera ha defendido con firmeza el derecho a la libertad religiosa, los derechos humanos y el respeto a la ley natural como base del derecho internacional. Firme defensor del derecho a la vida y de la enseñanza moral católica.

- Cardenal Giorgio Marengo

Prefecto apostólico de Ulán Bator (Mongolia)

Edad: 50 años

Creado por Francisco

Origen: Cuneo (Italia)

Marengo ha sido fundamental en el desarrollo de la Iglesia en Mongolia. Aunque ha abordado poco los debates morales contemporáneos, su labor misionera se ha convertido en símbolo del impulso evangelizador del pontificado de Francisco en las periferias del mundo.

- Cardenal Adalberto Martínez Flores

Arzobispo metropolitano de Asunción (Paraguay)

Edad: 73 años

Creado por Francisco

Origen: Asunción (Paraguay)

Es el primer purpurado en la historia de Paraguay y con una profunda sintonía con el pensamiento de Francisco. Ha condenado con firmeza el aborto. Ha impulsado iniciativas sociales centradas en la salud y el bienestar de las comunidades marginadas.

- Cardenal António Augusto dos Santos Marto

Obispo emérito de Leiria-Fátima (Portugal)

Edad: 77 años

Creado por Francisco

Origen: Chaves (Portugal)

Alineado con la visión pastoral y reformadora del papa Francisco, fue alumno del entonces teólogo Joseph Ratzinger cuando obtuvo el doctorado en Teología. Firme defensor de la sinodalidad, la renovación litúrgica y una Iglesia cercana a las personas y comprometida con los desafíos contemporáneos.

- Cardenal Reinhard Marx

Arzobispo de Múnich y Freising (Alemania)

Edad: 71 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Geseke (Alemania)

Próximo al papa Francisco, con quien mantuvo una relación estrecha y colaborativa, especialmente en temas económicos y de reforma eclesial. Ha promovido una interpretación más flexible de la doctrina católica, especialmente en torno a la moral sexual, la inclusión de personas LGTBIQ+ y la participación de laicos en el gobierno eclesial.

- Cardenal Dominique Joseph Mathieu

Arzobispo de Teherán-Isfahán de los latinos (Irán)

Edad: 61 años

Creado por Francisco

Origen: Arlon (Bélgica)

Es un fraile franciscano belga conocido por su labor en el diálogo interreligioso y su compromiso con la paz en Oriente Medio. En 2013, fue enviado a Líbano como misionero, donde trabajó como formador, maestro de novicios y rector de postulantes, profundizando su experiencia en contextos marcados por la convivencia entre religiones.

- Cardenal Robert Walter McElroy

Arzobispo de Washington (EE.UU.)

Edad: 71 años

Creado por Francisco

Origen: California (EE.UU.)

Es una de las figuras más representativas del ala progresista de la Iglesia católica en Estados Unidos. Aboga por una fe encarnada en la justicia social, la acogida a migrantes, la lucha contra el cambio climático y la inclusión de las personas LGBTQ+. Sin embargo, ha enfrentado críticas por su manejo de casos de abuso sexual. .

- Cardenal José Tolentino de Mendonça

Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación

Edad: 59 años

Creado por Francisco

Origen: Funchal (Madeira, Portugal)

Es visto como una de las voces más destacadas del ala progresista de la Iglesia católica. Vivió parte de su infancia en Angola, una experiencia marcada tanto por el afecto familiar como por el trauma de presenciar un asesinato. Escribe poesía.

- Cardenal Francesco Montenegro

Arzobispo metropolitano emérito de Agrigento (Italia)

Edad: 78 años

Creado por Francisco

Origen: Messina (Italia)

Presidió Cáritas Italiana de 2003 a 2008 y, de nuevo, a partir de 2015. Conocido cariñosamente como "Don Franco", ha sido un defensor de los migrantes.

- Cardenal Stephen Ameyu Martin Mulla

Arzobispo de Yuba (Sudán del Sur)

Edad: 61 años

Creado por Francisco

Origen: Equatoria (Sudán del Sur)

Stephen Mulla es el primer cardenal de su país. Aunque no ha abordado directamente las bendiciones para personas del mismo sexo, antes de ser cardenal declaró al New York Times que no estaba de acuerdo con la imposición de las visiones occidentales sobre la sexualidad en las culturas africanas.

- Cardenal Gerhard Ludwig Müller

Arzobispo-obispo emérito de Ratisbona (Alemania)

Edad: 77 años

Creado por Francisco

Origen: Mainz-Finthen (Alemania)

De postura tradicional, se opone firmemente al diaconado femenino y a los cambios en el celibato sacerdotal en el rito latino, aunque en su momento favoreció excepciones. También ha criticado las restricciones a la misa en latín, el globalismo, la “Agenda 2030” y sus protagonistas, a quienes denomina “élites poderosas y fuertes”.

- Cardenal Ladislav Nemet

Arzobispo de Belgrado (Serbia)

Edad: 68 años

Creado por Francisco

Origen: Odžaci (Serbia)

Ha manifestado públicamente su apoyo a las reformas y la sinodalidad del papa Francisco. También ha expresado que la disminución del sentimiento católico se debe a que la Iglesia “podría ser más franca en ciertos temas”, especialmente en la defensa de la migración, los derechos LGBTQ+ y los derechos de las personas que se han vuelto a casar.

- Cardenal Vincent Gerard Nichols

Arzobispo metropolitano de Westminster (Inglaterra)

Edad: 79 años

Creado por Francisco

Origen: Crosby (Reino Unido)

Prelado de tendencia progresista, ha trabajado para forjar sólidas relaciones con la Iglesia de Inglaterra y otros grupos religiosos y ha mostrado una preocupación especial por la muerte asistida, la trata de personas y la atención pastoral a inmigrantes y refugiados.

- Cardenal Kazimierz Nycz

Arzobispo metropolitano de Varsovia (Polonia) y ordinario para los fieles de rito oriental en Polonia

Edad: 75 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Stara Wieś (Polonia)

Está considerado como un obispo moderadamente progresista en Polonia, ya que durante años se distanció de movimientos católicos conservadores y populares como Radio Maryja. Ha concedido entrevistas a medios de comunicación hostiles a la Iglesia, pero evita pronunciarse sobre cuestiones como la homosexualidad o que divorciados se vuelvan a casar.

- Cardenal Dieudonné Nzapalainga

Arzobispo metropolitano de Bangui (República Centroafricana)

Edad: 58 años

Creado por Francisco

Origen: Bangassou (República Centroafricana)

Nzapalainga se ha destacado por su vocación pastoral, su formación teológica en Francia y su servicio en contextos difíciles, desde orfanatos en Marsella hasta zonas de alto riesgo en su país natal.Su prioridad ha sido siempre la paz. Defiende la tradición del celibato sacerdotal.

- Cardenal Peter Ebere Okpaleke

Obispo de Ekwulobia (Nigeria)

Edad: 62 años

Creado por Francisco

Origen: Amesi (Nigeria)

En 2012 el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de Ahiara, aunque no pudo ejercer plenamente su cargo debido a una fuerte oposición local. Finalmente, el 5 de marzo de 2020, el Papa Francisco le confió la nueva diócesis de Ekwulobia, donde ha trabajado activamente por la reconciliación y el fortalecimiento pastoral.

- Cardenal Juan José Omella Omella

Arzobispo metropolitano de Barcelona (España)

Edad: 79 años

Creado por Francisco

Origen: Cretas (España)

Ha sido una figura clave del pontificado de Francisco en España. En 2020 Omella alcanzó la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, convirtiéndose en la principal voz de la Iglesia en el país hasta 2024. De perfil moderado y pragmático.

- Cardenal Carlos Osoro Sierra

Arzobispo metropolitano emérito de Madrid (España) y ordinario emérito para los fieles de rito oriental en España

Edad: 79 años

Creado por Francisco

Origen: Castañeda (Santander, España)

El 19 de noviembre de 2016 fue nombrado cardenal por Francisco, con quien comparte una ideología aperturista y receptiva a nuevas ideas.

- Cardenal Nakellentuba Philippe Ouedraogo

Arzobispo metropolitano emérito de Ouagadougou (Burkina Faso)

Edad: 80 años

Creado por Francisco

Origen: Konéan (Burkina Faso)

Nombrado por el papa Francisco, participó en la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos (octubre de 2014) sobre Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización.

- Cardenal Pietro Parolin

Secretario de Estado de la Santa Sede

Edad: 70 años

Creado por Francisco

Origen: Schiavon (Italia)

Hombre de consenso y difícilmente encasillable entre progresistas y conservadores. Ggran diplomático que ha acercado estos años la Santa Sede a China y un buen conocedor de todo Oriente y de Latinoamérica después de haber sido nuncio en Venezuela. Discreto y reservado.

- Cardenal Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don

Arzobispo metropolitano de Colombo (Sri Lanka)

Edad: 77 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Polgahawela (Sri Lanka)

El cardenal Ranjith, políglota que domina diez idiomas, es conocido por su defensa del latín en la liturgia, su oposición al matrimonio homosexual y su rechazo a que niñas sirvan en el altar. Representa un posible giro conservador para la Iglesia si fuese elegido papa.

- Cardenal Giuseppe Petrocchi

Arzobispo de L’Aquila (Italia)

Edad: 76 años

Creado por Francisco

Origen: Ascoli Piceno (Italia)

Desde su ordenación sacerdotal ha desempeñado numerosos cargos en la Iglesia italiana, tanto pastorales como docentes. El 28 de junio de 2018 fue creado cardenal por Francisco.

- Cardenal Christophe Louis Yves Georges Pierre

Nuncio apostólico en EE.UU.

Edad: 79 años

Creado por Francisco

Origen: Rennes (Francia)

Desde 1977 ha ejercido cargos de representación vaticana en Nueva Zelanda, Mozambique, Zimbabue, Cuba y Brasil, así como la ONU, Haití, Uganda, México y Estados Unidos de América. Fue creado y proclamado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio del 30 de septiembre de 2023.

- Cardenal Pierbattista Pizzaballa

Patriarca latino de Jerusalén

Edad: 60 años

Creado por Francisco

Origen: Cologno al Serio (Bergamo, Italia)

Como custodio de Tierra Santa entre 2004 y 2016 Pizzaballa lideró un acercamiento entre la Iglesia católica y las instituciones israelíes, abriendo canales de comunicación política, académica y social inéditos hasta entonces. A pesar de su reconocida cercanía con las autoridades israelíes, Pizzaballa ha mantenido un discurso firme a favor de la paz, lo que se evidenció con su gesto de ofrecerse como rehén tras los ataques de Hamás del 7 de octubre.

- Cardenal Mario Aurelio Poli

Arzobispo metropolitano emérito de Buenos Aires (Argentina), Ordinario emérito para los fieles orientales sin jerarquía propia sui iuris Iglesia en Argentina

Edad: 77 años

Creado por Francisco

Origen: Buenos Aires (Argentina)

Su carrera eclesiástica se ha desarrollado en Argentina, tanto con misiones docentes como pastorales. Fue proclamado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio del 22 de febrero de 2014.

Cardenal Anthony Poola

Arzobispo metropolitano de Hyderabad (India)

Edad: 63 años

Creado por Francisco

Origen: Poluru (India)

Proviene de la casta de los intocables (dhalit), y conoció en su infancia la extrema pobreza, de la que lo sacaron los misioneros. Ha ejercido en EE.UU. Proclamado cardenal por el papa Francisco en el consistorio del 27 de agosto de 2022.

- Cardenal Robert Francis Prevost

Prefecto del Dicasterio para los Obispos, arzobispo-obispo emérito de Chiclayo (Perú)

Edad: 79 años

Creado por Francisco

Origen: Chicago (EE.UU.)

El cardenal Prevost es visto como papable por su perfil moderado y su cercanía con el papa Francisco. Estadounidense de nacimiento pero profundamente vinculado a América Latina. Desde su llegada al Vaticano en 2023, su papel como “ojeador” de obispos lo mantiene en estrecho contacto con la Iglesia en todo el mundo.

- Cardenal Vinko Puljić

Arzobispo emérito de Vrhbosna, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina)

Edad: 79 años

Creado por San Juan Pablo II

Origen: Bania Luka (Bosnia y Herzegovina)

A principios de los 90, durante la guerra de los Balcanes, se implicó en la ayuda a los miles de refugiados y exiliados. Sensible al sufrimiento de la gente y abierto al diálogo interreligioso, más de una vez ha afirmado claramente: “Debo alzar mi voz contra todos los crímenes”.

- Cardenal Timothy Peter Joseph Radcliffe

Teólogo

Edad: 79 años

Creado por Francisco

Origen: Londres (Reino Unido)

Participó activamente en el movimiento pacifista y trabajó con enfermos de sida. Orador, conferenciante, predicador y escritor, es de ideología progresista. Declaró en una entrevista que “muchos sacerdotes podrían ser más felices si estuvieran casados”.

- Cardenal Álvaro Leonel Ramazzini Imeri

Obispo de Huehuetenango (Guatemala)

Edad: 77 años

Creado por Francisco

Origen: Ciudad de Guatemala (Guatemala)

Ramazzini ha sido un firme defensor de los derechos de los indígenas, los migrantes, los pobres y los marginados. Durante la guerra civil de Guatemala (1960-1996) también desempeñó un papel destacado en la promoción de la paz y la reconciliación. Ha declarado: "No estoy de acuerdo con la aprobación del aborto, ni de la pena de muerte, ni del matrimonio igualitario. Es lógico; soy sacerdote".

- Cardenal Baldassare Reina

Vicario General de la diócesis de Roma y Arcipreste de la Basílica Papal de San Juan de Letrán

Edad: 54 años

Creado por Francisco

Origen: San Giovanni Gemini (Italia)

En su diócesis ha desempeñado numerosas tareas docentes. Ha sido obispo auxiliar de Roma. Fue nombrado cardenal el 7 de diciembre de 2024.

- Cardenal Roberto Repole

Arzobispo de Turín (Italia)

Edad: 58 años

Creado por Francisco

Origen: Turín (Italia)

Desde 2001 enseña teología en Turín. Miembro de la Comisión Episcopal para la Educación Católica, Escuelas y Universidades. El papa Francisco le nombró cardenal el 7 de diciembre de 2024.

- Cardenal John Ribat

Arzobispo metropolitano de Port Moresby (Papúa Nueva Guinea)

Edad: 68 años

Creado por Francisco

Origen: Volavolo (Papúa Nueva Guinea)

Procedente de una familia metodista. Al frente de una Iglesia ultraperiférica, Ribat está muy preocupado por las cuestiones climáticas y de justicia social: ha denunciado la explotación minera terrestre y oceánica en discursos resonantes. Partidario del diálogo entre católicos y protestantes, su ideología es cercana a la del difunto Francisco.

- Cardenal Francisco Robles Ortega

Arzobispo metropolitano de Guadalajara (México)

Edad: 76 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Mascota (México)

Su visión eclesial se caracteriza por una defensa firme de la fe, una sensibilidad hacia la justicia social y una perspectiva profundamente humana de la realidad mexicana. Rechaza ponerse etiquetas y evita hacer declaraciones sobre temas polémicos como el sacerdocio femenino.

- Cardenal Sérgio da Rocha

Arzobispo metropolitano de São Salvador da Bahia (Brasil)

Edad: 65 años

Creado por Francisco

Origen: Dobrada (Brasil)

Su lema episcopal, Omnia in caritate (“Todo en la caridad”), refleja su compromiso con una Iglesia guiada por el amor y la justicia social. Considerado un moderado, Da Rocha representa la cara dialogante del episcopado brasileño, con un enfoque que privilegia la escucha, la sinodalidad y la acción pastoral desde las periferias.

- Cardenal Arthur Roche

Prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, arzobispo-obispo emérito de Leeds (Inglaterra)

Edad: 75 años

Creado por Francisco

Origen: Batley Carr (Reino Unido)

Tiene una ideología progresista, a la par que aboga por la unidad de la Iglesia. Integrante de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Fue nombrado cardenal por Francisco en el consistorio del 27 de agosto de 2022.

- Cardenal Ángel Sixto Rossi

Arzobispo metropolitano de Córdoba (Argentina)

Edad: 66 años

Creado por Francisco

Origen: Córdoba (Argentina)

Ha abierto centros para personas sin hogar y una Fundación que presta ayuda a los más pobres y vulnerables en diez ciudades de Argentina. Jesuita como Francisco, compartía su visión pastoral y su compromiso con una Iglesia cercana a los pobres y marginados.

- Cardenal Luis José Rueda Aparicio

Arzobispo metropolitano de Bogotá (Colombia)

Edad: 63 años

Creado por Francisco

Origen: San Gil (Colombia)

Décimo de once hermanos, Luis Rueda ingreso en 1983 en el seminario. En 2020 Francisco le envió al frente del arzobispado de Bogotá, que implica ser también obispo primado de Colombia. El 30 de septiembre de 2023 fue creado cardenal.

Cardenal Protase Rugambwa

Arzobispo metropolitano de Tabora (Tanzania)

Edad: 64 años

Creado por Francisco

Origen: Bunena (Tanzania)

Integrante de los dicasterios para la Evangelización, Sección para la Primera Evangelización y Nuevas Iglesias Particulares. Ha desarrollado su ministerio en su país, con períodos en Roma como funcionario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

- Cardenal Stanisław Ryłko

Arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor y presidente emérito del Consejo Pontificio para los Laicos

Edad: 79 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Andrychów (Polonia)

Participó en el cónclave de marzo de 2013, que eligió al Papa Francisco. Ha organizado la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Colonia, Sydney, Madrid y Río de Janeiro.

- Cardenal Grzegorz Ryś

Arzobispo de Łódź (Polonia)

Edad: 61 años

Creado por Francisco

Origen: Cracovia (Polonia)

De ideología progresista, está abierto a bendecir a las parejas homosexuales. Fue ordenado obispo el 28 de septiembre de 2011. En noviembre de 2020 el papa Francisco lo nombró miembro del Dicasterio para los Obispos.

- Cardenal Louis Raphaël Sako

Patriarca de Babilonia de los caldeos

Edad: 76 años

Creado por Francisco

Origen: Zajo (Irak)

Voz libre dentro de la jerarquía católica, distinguido estudioso de la historia de las diversas Iglesias, viaja por el mundo para informar sobre la trágica situación de los cristianos en Oriente Medio. De ideología progresista, se mostró a favor de que los sacerdotes puedan casarse.

- Cardenal Robert Sarah

Prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, arzobispo emérito de Conakry (Guinea)

Edad: 79 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Ourous (Guinea)

Voz influyente del ala conservadora de la Iglesia católica. Se destacó por su firme defensa del celibato sacerdotal y de la doctrina tradicional, posicionamientos que le generaron tensiones con el papa Francisco. También ha rechazado con contundencia la bendición a parejas homosexuales.

- Cardenal Odilo Pedro Scherer

Arzobispo metropolitano de São Paulo (Brasil)

Edad: 75 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: São Francisco (Brasil)

Aunque identificado como conservador moderado, Scherer elogió ciertos logros de la Teología de la Liberación y ha abogado por el cuidado de la Amazonía, lo que lo ha acercado a algunas de las preocupaciones del papa Francisco.

- Cardenal Marcello Semeraro

Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, arzobispo-obispo emérito de Albano (Italia)

Edad: 77 años

Creado por Francisco

Origen: Monteroni di Lecce (Italia)

Semeraro es conocido por sus posturas progresistas en teología moral, especialmente en temas relacionados con la comunidad LGBT, y se ha mostrado favorable al reconocimiento civil de las uniones entre personas del mismo sexo. Se opone a los movimientos tradicionalistas y a la misa en latín.

- Cardenal Berhaneyesus Demerew Souraphiel

Arzobispo metropolitano de Addis Abeba (Etiopía)

Edad: 76 años

Creado por Francisco

Origen: Tchela Claka (Etiopía)

Es un destacado líder conservador de la Iglesia católica etíope que se ha pronunciado con firmeza sobre diversos temas sociales y morales. Considera que la reducción de la pobreza es uno de los problemas más urgentes que enfrenta su región.

- Cardenal Jaime Spengler

Arzobispo de Porto Alegre (Brasil)

Edad: 64 años

Creado por Francisco

Origen: Gaspar (Santa Catarina, Brasil)

Es una de las voces más firmes de la Iglesia católica en la defensa del medioambiente. Aunque rechaza el aborto y el matrimonio religioso entre personas del mismo sexo, aboga por la inclusión de los fieles homosexuales y su derecho a formar parte activa de la comunidad eclesial.

- Cardenal Leonardo Ulrich Steiner

Arzobispo metropolitano de Manaus (Brasil)

Edad: 74 años

Creado por Francisco

Origen: Forquilhinha (Santa Catarina, Brasil)

Figuras relevante del ala reformista de la Iglesia católica en Brasil y un firme defensor de los derechos indígenas y del medioambiente. Franciscano. En el Sínodo de la Amazonía de 2019, se pronunció a favor del diaconato femenino y de la ordenación sacerdotal de hombres casados, como vías para acercar los sacramentos a comunidades remotas.

- Cardenal Daniel Fernando Sturla Berhouet

Arzobispo metropolitano de Montevideo (Uruguay)

Edad: 65 años

Creado por Francisco

Origen: Montevideo (Uruguay)

Es un firme opositor del matrimonio igualitario y el aborto. Compartió formación dentro de la orden de los Salesianos de Don Bosco con el papa Francisco. Rechaza la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

- Cardenal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo

Arzobispo de Yakarta (Indonesia) y Ordinario Militar de Indonesia

Edad: 74 años

Creado por Francisco

Origen: Sedayu (Indonesia)

Es una figura central en la promoción de la justicia social, el respeto al medio ambiente y el diálogo interreligioso en el país con mayor población musulmana del mundo. Convencido de que la fe debe traducirse en acción y encuentro, Suharyo ha promovido la acogida pastoral a personas homosexuales y transgénero.

- Cardenal Luis Antonio Tagle y Gokim

Pro-prefecto de la Sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares del Dicasterio para la Evangelización, Gran Canciller de la Pontificia Universidad Urbaniana, Arzobispo Metropolitano emérito de Manila (Filipinas)

Edad: 67 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Manila (Filipinas)

Voz moderada dentro de la Iglesia, defensor de una mayor acogida hacia inmigrantes y personas LGTB+, y crítico con prácticas como el aborto o la eutanasia, Tagle ha sabido conjugar su perfil reformista con una firme defensa de la doctrina en temas sensibles.

- Cardenal Orani João Tempesta

Arzobispo metropolitano de São Sebastião, Río de Janeiro (Brasil)

Edad: 74 años

Creado por Francisco

Origen: São José do Rio Pardo (Brasil)

Uno de los religiosos más cercanos al estilo pastoral del papa Francisco: humilde y comprometido con los más desfavorecidos. Conocido por su carácter conciliador y su habilidad como comunicador, ha hecho de la justicia social y la compasión los pilares de su labor evangelizadora.

- Cardenal Joseph William Tobin

Arzobispo de Newark (EE.UU.)

Edad: 72 años

Creado por Francisco

Origen: Detroit (EE.UU.)

El cardenal Tobin posee una trayectoria marcada por una fuerte defensa de los migrantes, el acompañamiento pastoral a la comunidad LGBTQ y una visión eclesial en estrecha sintonía con la del papa Francisco. También ha manifestado su apoyo a la bendición pastoral de parejas del mismo sexo y al debate sobre el diaconado femenino.

- Cardenal Désiré Tsarahazana

Arzobispo de Toamasina (Madagascar)

Edad: 69 años

Creado por Francisco

Origen: Amboangibe (Madagascar)

A lo largo de su carrera eclesiástica, Tsarahazana se ha distinguido por su franqueza y disposición para abordar cuestiones delicadas. En 2018 fue noticia por sus declaraciones sobre la situación religiosa en Madagascar, donde advirtió sobre lo que consideraba una "invasión de extremistas musulmanes".

- Cardenal Emil Paul Tscherrig

Antiguo nuncio apostólico en Italia y en San Marino

Edad: 78 años

Creado por Francisco

Origen: Unterems (Suiza)

Tscherrig se ha destacado por su enfoque conciliador y su disposición a explorar nuevas direcciones para la Iglesia. En una entrevista con Religión Digital en 2023, expresó su apoyo a las reformas dentro de la Iglesia, subrayando que "la Iglesia necesita reformas y el proceso sinodal puede introducirlas".

- Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson

Canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, prefecto emérito del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, arzobispo emérito de Cape Coast (Ghana)

Edad: 76 años

Creado por San Juan Pablo II

Origen: Nsuta (Ghana)

Representante del ala conservadora de la Iglesia. Exprefecto de la Congregación para el Culto Divino, ha expresado críticas abiertas hacia algunas reformas impulsadas por el papa Francisco. Aun así, su postura no es monolítica: en una entrevista con la BBC en 2023 defendió a las personas LGTB afirmando que “no deben ser criminalizadas porque no han cometido ningún crimen”.

- Cardenal Jean-Paul Vesco

Arzobispo de Argel (Argelia)

Edad: 63 años

Creado por Francisco

Origen: Lyon (Francia)

Su perfil reformista se ha hecho especialmente visible en su visión sobre el papel de la mujer en la Iglesia, donde ha abogado por una mayor presencia femenina en cargos de liderazgo y toma de decisiones. En una entrevista manifestó que la Iglesia corre el riesgo de volverse “anacrónica y desfasada” si no promueve con decisión la participación activa de las mujeres.

- Cardenal Rainer Maria Woelki

Arzobispo metropolitano de Colonia (Alemania)

Edad: 68 años

Creado por Benedicto XVI

Origen: Colonia (Alemania)

El cardenal Woelki es uno de los rostros más visibles del ala conservadora de la Iglesia católica alemana, con posiciones firmes en temas como la moral sexual y la doctrina eclesial.

- Cardenal Lazzaro You Heung-sik

Prefecto del Dicasterio para el Clero y arzobispo-obispo emérito de Daejeon (Corea del Sur)

Edad: 73 años

Creado por Francisco

Origen: Nonsan (Corea del Sur)

Su historia personal, marcada por la guerra de Corea y la desaparición de su padre en ese conflicto, refleja un profundo sentido de resiliencia y vocación de paz. Bautizado a los 16 años. Su trayectoria ha estado profundamente ligada a la reconciliación y el diálogo.

- Cardenal Mario Zenari

Nuncio apostólico en Siria

Edad: 79 años

Creado por Francisco

Origen: Villafranca (Verona, Italia)

Desde 2008 es el embajador del Vaticano en Siria, país donde ha vivido en carne propia los estragos de la guerra civil y donde ha permanecido incluso en los momentos más críticos del conflicto. Ha denunciado de forma constante el sufrimiento del pueblo sirio, especialmente el de los niños y refugiados..

- Cardenal Matteo Maria Zuppi

Arzobispo de Bolonia (Italia)

Edad: 69 años

Creado por Francisco

Origen: Roma (Italia)

Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, cuenta con amplia experiencia en la resolución de conflictos internacionales. Ha sido uno de los perfiles más alineados con el estilo pastoral del papa Francisco. Ha defendido una Iglesia más inclusiva, apoyando, por ejemplo, la bendición de parejas homosexuales. EFE