Israel no nombrará por ahora embajador en España pero no cierra la puerta a hacerlo próximamente

Israel seguirá por el momento sin embajador en Madrid después de que su representante en España, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas en mayo de 2024 a raíz del reconocimiento del Estado palestino y el Gobierno de Benjamin Netanyahu no haya enviado desde entonces a otro diplomático para ocupar el puesto, aunque no cierra la puerta a que esto pueda ocurrir próximamente.

Así lo trasladan fuentes diplomáticas israelíes a Europa Press, las cuales siguen echando en falta una mayor comprensión y empatía por parte del Gobierno español hacia la situación en la que se encuentra Israel desde el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Dicho ataque, que con 1.200 muertos y más de 200 secuestrados es el mayor sufrido en la historia del país desde su independencia en 1948, ha provocado un "trauma nacional" y al Gobierno israelí le gustaría encontrar un mejor entendimiento por parte de países amigos como es el caso de España, con el que hay lazos históricos de todo tipo.

Israel llamó a consultas a su embajadora en Madrid de forma inmediata después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que se iba a proceder al reconocimiento de Palestina el 28 de mayo pasado. Para entonces, ya se sabía que Radian-Gordon se jubilaba en julio y había sido designado un sucesor, Zvi Vapni.

Sin embargo, este no llegó a tomar posesión de su cargo, ya que el Gobierno israelí no dio luz verde a su traslado a Madrid. En esta tesitura, el pasado diciembre Vapni fue nombrado embajador en Países Bajos, dejando vacante el puesto en España. Según las fuentes consultadas, "la puerta no está cerrada" para el nombramiento de un sustituto, pero no es algo que vaya a ocurrir de forma inminente.

ÚLTIMO DESENCUENTRO

El reciente desencuentro entre los dos gobiernos a resultas de la cancelación de un contrato para la adquisición de balas para la Guardia Civil a una empresa israelí --y que amenazaba con hacer saltar por los aires el Gobierno de coalición-- ha vuelto a poner de manifiesto que la relación a nivel político no atraviesa su mejor momento.

Desde el Ministerio de Exteriores israelí condenaron la decisión del Ejecutivo español y le afearon que con ello estaba "sacrificando consideraciones de seguridad por fines políticos" y seguía situándose "del lado equivocado de la historia" en contra de los judíos.

Con todo, y pese a que en Israel no se entiende que España reconociera a Palestina, no se ha dado el paso en este año transcurrido de romper relaciones, como sí que ocurrió con Irlanda, país que también dio su reconocimiento al Estado palestino y donde el pasado diciembre cerró su embajada ante la falta de interlocución después de que se cruzaran "todas las líneas rojas", en palabras del ministro de Exteriores, Gideon Saar.

La Embajada israelí en Madrid sigue estando operativa, con un encargado de negocios al frente, y contactos en todos los ámbitos, y la Embajada española en Tel Aviv, que encabeza Ana Sálomon, también sigue funcionando con normalidad. Así las cosas, las fuentes consultadas confían en que la relación bilateral pueda reencauzarse próximamente y ven en el 40 aniversario de las relaciones bilaterales en enero de 2026 un "buen momento".

Mientras esto ocurre, esta semana hubo un gesto de distensión ya que el ministro de Exteriores israelí habló con su homólogo español, José Manuel Albares, para pedir ayuda para hacer frente a los graves incendios forestales en las inmediaciones de Jerusalén y España respondió de forma afirmativa anunciando el envío de dos aviones.