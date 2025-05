Empresario Warren Buffett opina que el comercio "no debe ser un arma"

(Corrige título y primer párrafo. Bien: arma)

Nueva York, 3 may (EFE).- El empresario Warren Buffett dijo este sábado, durante la reunión anual de inversores de todo el mundo, de su conglomerado Berkshire Hathaway en Nebraska (EE.UU.) que "el comercio no puede ser usado como un arma" pero no mencionó en ningún momento al presidente Donald Trump.

“Deberíamos estar buscando comerciar con el resto del mundo. Deberíamos hacer lo que hacemos mejor y ellos deberían hacer lo que hacen mejor”, indicó durante el evento, conocido como el “Woodstock para capitalistas”, en la que dedicará hoy varias horas a contestar preguntas de los inversores.

"En mi opinión, es un gran error tener siete mil quinientos millones de personas a las que no les gustas mucho y 300 millones que se jactan de alguna manera de lo bien que les ha ido. Y no creo que sea correcto ni prudente", indicó sin hacer más comentarios en el contexto de contestar la primera pregunta sobre si todavía apoya, como propuso en 2003, los certificados de importación para reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

De acuerdo con un informe de Berkshire distribuido previo al inicio del evento, los aranceles del presidente Trump y otros riesgos geopolíticos crearon un entorno incierto para el conglomerado, con su amplia gama de seguros, transporte, energía, comercio minorista y otros negocios pero no puede predecir ningún impacto potencial en este momento, destacó CNBC.

"Nuestros resultados operativos periódicos pueden verse afectados en períodos futuros por los impactos de eventos macroeconómicos y geopolíticos en curso, así como por cambios en factores o eventos específicos de la industria o de la empresa”, señala el informe.

Asegura que el ritmo de los cambios en estos eventos, "incluidas las políticas comerciales internacionales y los aranceles, se ha acelerado en 2025. Persiste una considerable incertidumbre en cuanto a su resultado final".

Según el informe, Hathaway ha vendido más acciones de las que ha comprado durante 10 trimestres consecutivos. El conglomerado se deshizo de más de 134 mil millones de dólares en acciones en 2024, principalmente debido a reducciones en las dos mayores tenencias de capital de Berkshire: Apple y Bank of America. Como resultado de la ola de ventas, el efectivo de Berkshire alcanzó un nuevo récord: 347 000 millones de dólares, destacó CNBC.

El nonagenario empresario, que contestará preguntas de diversos temas a lo largo del día, destacó complacido que el viernes se vendieron 4.400 copias del libro sobre el 60 aniversario del conglomerado bajo su liderazgo. La compañía imprimió unas 8.000, unas 3.000 más de lo previsto inicialmente, según CNBC..

También se le preguntó sobre la Inteligencia Artificial, pero Buffett prefirió que la contestara el vicepresidente de la empresa, sentado junto a él, Ajit Jain, quien dijo que Berkshire no es bueno siendo pionero y que no han visto oportunidades en ese sector. EFE