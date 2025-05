Coco Gauff: "Odio perder, especialmente en las finales"

Madrid, 3 may (EFE).- La estadounidense Coco Gauff, subcampeona del WTA 1.000 de Madrid tras perder este sábado con la bielorrusa Aryna Sabalenka, dijo estar "decepcionada" por el resultado del último partido ya que odia "perder, especialmente en las finales", aunque admitió que se lleva "un montón de cosas positivas" del torneo en la capital española.

Coco Gauff perdió 6-3 y 7-6 (3) con Sabalenka, que conquistó su tercer título del WTA 1.000 de Madrid, en una final que duró una hora y 38 minutos.

"En general hay un montón de cosas positivas que me llevo del torneo. Obviamente estoy decepcionada por el resultado tal y como he jugado. Siento que podría haber jugado mejor pero fui de un set 0-6 en la primera ronda y llegué a la final, así que estoy feliz con la evolución. Para la próxima vez espero más", dijo Gauff, en conferencia de prensa.

La estadounidense analizó el partido y declaró que "si hubiera tenido un mejor porcentaje de primer servicio podría haber sido un mejor partido".

"O al menos podría haber logrado un mejor resultado en el primer y segundo set. Mi primer saque ha sido un arma esta semana así que ojalá hubiera sacado mejor hoy", apuntó Gauff, que reconoció que la tenista bielorrusa se mueve "un poco mejor" que ella en pista y eso la hace "difícil de jugar".

"Creo que ella probablemente tenga más confianza así que es por eso que los resultados buenos la están acompañando. Aún así creo que estoy dando pasos en la dirección correcta y trato de mirar el lado positivo de las cosas. No me gusta perder, diría que odio perder, especialmente en las finales, porque es como si estuvieras cerca del título, y me preparo para estas cosas", concluyó. EFE