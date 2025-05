VÍDEO: Simeone: "Nos faltó sumar 9 o 10 puntos en algunos campos para luchar por LaLiga"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que no haber sumado "9 o 10 puntos" en "algunos campos" en los que tendrían que haber ganado les ha impedido luchar hasta el final por el título de LaLiga EA Sports, y espera que el equipo responda este sábado en Mendizorrotza ante el Deportivo Alavés, un rival "valiente y que tiene necesidades".

"(Nos ha faltado) Sumar 9 o 10 puntos que hemos perdido en algunos campos, que tendríamos que haber tenido", declaró en rueda de prensa. "Una de las últimas salidas no fue tan buena, en Sevilla no tocó ganar. En otros campos también importantes el equipo respondió bien y esperemos que mañana que nos acerquemos al equipo que respondió bien en distintos campos fuera de casa a lo largo de toda la temporada", añadió sobre los encuentros lejos del Riyadh Air Metropolitano.

Ahora, los rojiblancos se centrarán en "terminar partido a partido de la mejor manera". "Tanto Barcelona como Real Madrid están en una posición importante para seguir compitiendo entre ellos, y tienen que jugar entre ellos. Nosotros debemos pensar en nosotros, en mejorar", manifestó.

Además, advirtió del peligro que ofrece el conjunto vitoriano. "El Alavés es un equipo que lo viene haciendo bien, sobre todo en las últimas jornadas, con un muy buen ritmo de juego, con un entrenador que tiene las ideas muy claras en todos los equipos donde estuvo y siempre las pudo transmitir, con un equipo que está siendo valiente y que tiene necesidades. Nosotros tenemos las nuestras también para llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño", indicó.

Por otra parte, el técnico argentino analizó la versatilidad de Marcos Llorente, que "sigue creciendo año tras año muchísimo" y tiene "todavía margen de mejora. "Tiene margen de mejorar porque quiere, porque tiene muy claro cómo quiere vivir, porque sabe lo que busca de su vida y porque es un futbolista que se adapta a lo que el equipo necesita. Es muy importante por sus características físicas y futbolísticas. Esta temporada fue una de las mejores, salvo aquella en la que ganamos LaLiga, donde fue más importante ofensivamente. Hoy tiene un concepto mucho más global del equipo y eso lo posiciona en un lugar que a mí me gusta mucho", subrayó.

El 'Cholo' también habló del delantero Carlos Martín, cedido por el Atlético en el Alavés y con el que se reencontrarán este sábado. "Ha ido de menos a más, por lo que lo hemos visto. Tenemos un afecto personal para con él, es un chico que quiere al club y ahora lo está haciendo muy bien en el Alavés. Esperamos que siga creciendo, que siga mejorando y que su crecimiento no pare", expresó.

En otro orden de cosas, Simeone no quiso hablar del futuro de algunos jugadores. "Convivimos como hemos convivido siempre, con mucha sinceridad, con mucha claridad de lo que queremos para ahora y para lo que viene, y no cambiaremos. Seguimos siempre en la misma línea y buscaremos terminar la temporada de la mejor manera posible", explicó.

Por último, bromeó cuando le preguntaron por el centrocampista del Villarreal Alex Baena. "Me haces una pregunta comprometida, porque me preguntas por cómo es un jugador venga o no venga, me tomas por tonto. Me dices que no hable del jugador pero sí de cómo juega. Si digo que juega espectacular, que me encanta cómo juega, que es un jugador importante para la selección española, vas a decir 'el Cholo lo quiere'; si yo digo 'es un tronco porque juega mal', vas a decir 'el Cholo no lo quiere. Es un gran jugador de fútbol", concluyó.

