VÍDEO: Israel anuncia un ataque cerca del Palacio Presidencial de Damasco en un "claro mensaje al régimen sirio"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, han anunciado este viernes que el Ejército ha llevado a cabo un ataque "cerca del Palacio Presidencial" de Siria, que se encuentra en la capital, Damasco, después de los enfrentamientos entre la minoría drusa y y combatientes progubernamentales sirios.

"Este es un claro mensaje al régimen sirio: no permitiremos el envío de fuerzas al sur de Damasco ni ninguna amenaza a la comunidad drusa", han indicado en un comunicado conjunto recogido por 'The Times of Israel'.

Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han emitido un comunicado en el que han confrimado que cazas de la Fuerza Aérea han bombardeado las proximidades del complejo residencial del presidente interino de Siria, el líder yihadista Ahmed al Shara.

Los combates, que se han saldado con un balance provisional de 75 muertos, estallaron tras la publicación en redes sociales de un mensaje considerado insultante hacia el profeta Mahoma, atribuido a un clérigo druso, lo que derivó en una campaña de "incitación sectaria" que ha llevado incluso a Israel a exigir a las autoridades que garanticen la protección de los drusos.

El balance de víctimas por los enfrentamientos continúa aumentando cada día, a pesar de que las autoridades sirias y dignatarios de Jaramana alcanzaron un acuerdo para poner fin a las tensiones. En las últimas horas, el Ministerio del Interior sirio ha remarcado que dicho pacto "estipula la entrega inmediata de armas pesadas y un mayor despliegue de fuerzas" para "consolidar la estabilidad y restablecer la normalidad".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/973017/1/israel-anuncia-ataque-cerca-palacio-presidencial-damasco-claro-mensaje

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06