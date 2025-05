Orbán califica de "error" el plan de Bruselas para una adhesión rápida de Ucrania a la UE

Budapest, 2 may (EFE).- El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, considera que es un "error" impulsar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea (UE) en pocos años, ya que el proceso puede perjudicar a otros Estados miembros, y subrayó que Hungría no lo apoyará mientras no perciba beneficios.

"Está claro que la política de Bruselas de ofrecerle a Ucrania la adhesión (a la UE) es equivocada", explicó Orbán en sus declaraciones de los viernes a la radio pública Kossuth.

Según el primer ministro húngaro, este proceso "se puede frenar ahora", ya que "para decenas de países miembros de la UE esto (la adhesión de Ucrania) sería negativo".

En este sentido, subrayó que si el proceso de adhesión avanza "y en dos o tres años se llega a la decisión final", será muy difícil "parar la maquinaria".

El Gobierno de Orbán, uno de los mejores aliados de Moscú en la UE, mantiene relaciones tensas con Ucrania, país invadido por Rusia.

Ucrania acusa a Hungría de apoyar las políticas del presidente ruso, Vladímir Putin, mientras que Budapest critica a Kiev por no respetar los derechos de la minorías étnicas en su país, entre ellas la húngara, de unas 150.000 personas.

En sus declaraciones, Orbán añadió que si para Hungría fuera bueno la adhesión de Ucrania, la apoyaría. "Hay países (europeos) a los que les conviene la adhesión de Ucrania, a nosotros no", enfatizó. EFE