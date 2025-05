Lakovic pide sostener la tensión competitiva correcta en los seis partidos finales de ACB

Las Palmas de Gran Canaria, 2 may (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha resaltado este viernes que el conjunto amarillo deberá poseer "la tensión competitiva correcta" para jugar los seis partidos finales de Liga Endesa y sellar el objetivo de acceder a las eliminatorias por el título.

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Covirán Granada (este sábado a las 19:45 hora insular), ha reconocido que la batalla por el 'play-off' será dura y con todos los equipos muy cercanos en la clasificación, por lo que tendrán que "focalizar en los detalles" que pueden decidir un partido para limitar el margen de error en este final de temporada.

"Es verdad que también estamos pendientes de otros resultados, mentiría si digo que no, pero debemos alejarnos del estrés y la presión a través de focalizar detalles que tienes que hacer tú para competir y jugar bien para estar en posición de ganar tus partidos", ha ahondado el entrenador esloveno.

La plantilla llega a la cita en el Gran Canaria Arena, escenario que no pisa desde el 11 de abril con la derrota en la final de Eurocopa ante Hapoel Shlomo Tel Aviv (94-103), completamente disponible, a falta de dos entrenamientos, y más fresca tras haber tenido "tiempo para recuperar y entrenar bien" antes de un esprint final que "exige estar al cien por cien", ha incidido Lakovic.

Sobre las urgencias de Covirán Granada, que está en puestos de descenso a Primera FEB, ha avisado que para sofocar el ímpetu con el que saldrá el equipo entrenado por Pablo Pin tendrán que "igualar el deseo y el sentido de urgencia" para imponer la necesidad de la victoria de los grancanarios en su lucha por el 'play-off' a los últimos cartuchos de los andaluces por la permanencia.

"Granada todavía está peleando para conseguir la salvación. En los últimos tres años se han mantenido en el último partido, lo que demuestra que saben pelear hasta el final. Nuestro éxito pasará por defender a sus anotadores y la línea exterior además de a Amine Noua, tanto en poste bajo como en exterior. Habrá que estar al cien por cien para jugar el partido durante 40 minutos. No vamos a ganar ni en 20 ni en 30", ha explicado.

Acerca del aumento de nivel de John Shurna en las últimas semanas, donde ha guiado al equipo en ataque, ha dicho que el ala-pívot estadounidense "ha cambiado poca cosa", ya que siempre ha estado comprometido y ha puesto todo su esfuerzo para el club: "Simplemente ha cambiado su acierto y eficiencia en ataque. Si Shurna está acertado, nuestro juego es más fácil por sumar una amenaza más en el exterior".

Jaka Lakovic ha rechazado las recientes críticas de Marcelinho Huertas tras el encuentro ante Unicaja, donde el base brasileño lamentaba "no reconocer el baloncesto" y ponía en duda unos criterios arbitrales más permisivos, ya que "es evidente que el camino del baloncesto va hacia el físico, el atleticismo y el talento".

"No me gustaría entrar en detalles porque es su opinión y generalmente la de Txus Vidorreta. Unicaja propone un baloncesto moderno, eficaz y atractivo, por eso ha ganado esta temporada dos trofeos. Hay que apreciar este baloncesto moderno y saber adaptarse. Me sabe mal que con la temporada tan increíble que está haciendo La Laguna Tenerife salgan con estos comentarios. No ha sido muy oportuno", ha opinado el balcánico.

Sobre su renovación, ha afirmado que "no hay nada nuevo que contar", ya que "lo más importante es el equipo y el partido ante Covirán Granada", si bien ha vuelto a reconocer los contactos con el club y el interés mutuo en continuar su relación: "Cualquier novedad ya les informaremos". EFE

phd/cas/jpd

