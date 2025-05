Javier Tudela, feliz y sonriente por el amor de su madre con Gonzalo

Después de tiempo alejado de la televisión, Javier Tudela reaparecía este jueves, 1 de mayo, en el plató de 'Supervivientes 2025' para comentar la estancia de Gonzalo, el nuevo de su madre, en Honduras junto a ella.

"Estoy encantado de que esté con una persona como Gonzalo, con esos valores", comentaba el joven. Además, afirmaba que "no la he visto nunca tan enamorada, y eso es mucho decir porque he visto muchas relaciones de mi madre".

Unas palabras que confirmaban lo feliz que Makoke se ha mostrado en los últimos meses ante las cámaras... una felicidad que se extiende a toda la familia como confirman estas imágenes de Javier llegando a Telecinco.

Muy sonriente tras el reencuentro de su madre y su pareja en Honduras, el hijo de la colaboradora acudía por primera vez a televisión para defender su concurso y hablar con orgullo de la relación tan especial que mantienen.