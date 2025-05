Corberán: “No sé lo que significa para Las Palmas, pero para el Valencia es vital"

Paterna (Valencia), 2 may (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, dijo este viernes que no sabe lo que significa el partido de este sábado para Las Palmas, pero confesó que, para su equipo, “es un partido vital”.

“Es un partido muy importante y es lo que tenemos que reflejar en el campo. El nivel de activación, atención, personalidad y fuerza mental va a ser el máximo. Somos conscientes de la exigencia que va a tener el partido por los condicionantes (no ganan en Gran Canaria desde 2002) y porque lucha por los mismos objetivos que nosotros”, expresó.

Corberán incidió en que el nivel de activación va a ser clave, sobre todo cuando juegan fuera de casa porque no tienen el apoyo de Mestalla. “Las premisas no difieren de las que en cada partido hacen falta, pero sí que es verdad que el punto de fuerza mental y la personalidad adquieren un nivel de exigencia mayor cuando eres visitante”, expresó.

“Para competir tienes que jugarlo con la determinación clara de ir a por el partido y hay dos máximas: nunca relajarse y nunca rendirse. Por mucho que nunca vaya cómo desees, tener la capacidad de resistir y de insistir hasta que consigues aquello que quieres conseguir”, aseguró.

Asimismo, para Corberán no es el momento de responder a la pregunta de si el Valencia estará salvado si gana en Gran Canaria: “Ojalá tenga que responder mañana. Es una hipótesis que no ha pasado. Tenemos que trabajar por cada detalle en un partido de máxima exigencia y dificultad tremenda. Tenemos que dar la respuesta en el campo”.

Por otro lado, sobre la baja de César Tárrega por acumulación de tarjetas, el técnico comentó que jugará Mouctar Diakhaby en su lugar y, al ser preguntado por la falta de protagonismo de Yarek Gasiorowski, elogió al central valenciano de 20 años.

“Para mí Yarek es importantísimo, pero no todos juegan de titulares. Es un jugador de un futuro enorme y estoy contentísimo de tenerlo en el club. Siempre ha tenido la respuesta adecuada, pero como es joven, por mucho talento que tenga, está en proceso de crecimiento y de mejora. Me gusta mucho su consciencia. Me hace sentirme tranquilo, sé que cuando el equipo lo necesite, va a responder”, dijo.

Por otro lado, sobre la planificación de la próxima temporada, Corberán expresó que no es su objetivo y que su mente está centrada en el partido contra Las Palmas: “Ese es mi deber, mi responsabilidad, y en ello estoy”.

En ese sentido, fue preguntado por la posibilidad de que salga en verano Cristhian Mosquera y sobre cómo ve al central, a lo que respondió: “No hay ningún jugador del Valencia que no sea consciente de la importancia del momento en el que estamos y que no entrene con la mentalidad que esta situación requiere. Toda la plantilla, absolutamente toda, está responsabilizada y trabajando duro para conseguir nuestro objetivo”. EFE

