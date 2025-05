Willem Dafoe protagonizará la comedia negra 'The Souffleur', de Gastón Solnicki

Los Ángeles (EE.UU.), 1 may (EFE).- El actor estadounidense Willem Dafoe protagonizará la comedia negra 'The Souffleur', del director argentino Gastón Solnicki, responsable de 'A Little Love Package', informó el medio especializado Variety.

Dafoe dará vida al veterano director del Hotel InterContinental de Viena, quien emprende una venganza personal contra el nuevo propietario después de enterarse de que tiene planes de demoler el hotel y reconstruirlo por completo.

"inmerso en una paranoia absurda, su profundo desmoronamiento comienza a manifestarse en su entorno: las tuberías del hotel se atascan, los relojes se descontrolan y sus característicos soufflés se niegan a subir", dice la sinopsis recogida por la publicación estadounidense.

La película ha sido descrita como "ingeniosa y entretenida", que combina el humor con temas de estructura social y clases.

'The Souffleur' se encuentra en fase de postproducción y fue rodada en el verdadero Hotel InterContinental de Viena.

Dafoe protagoniza el filme junto a Solnicki, Lilly Senn, Stephanie Argerich y Claus Philipp.

Solnicki es considerado una de las nuevas promesas del cine gracias a proyectos como 'Kékszakállú', su primer largometraje de ficción, o su segundo filme 'Introduzione all'Oscuro'. Ambos fueron estrenados en el Festival de Cine de Venecia.

Por su parte Dafoe ha estrenado recientemente 'The Legend of Ochi' y en 2024 trabajó con el director estadounidense Robert Eggers en 'Nosferatu' y con Yorgos Lanthimos en 'Kinds of Kindness', entre otros proyectos. EFE