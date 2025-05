Vildoza: "Tenemos un gran equipo y podemos pelear por todo ahora"

Madrid, 2 may (EFE).- Luca Vildoza, base argentino del Olympiacos, consideró tras clasificarse su equipo para la Final a Cuatro de la Euroliga al vencer al Real Madrid en el cuarto partido de la serie de playoffs que enfrentó a ambos conjuntos, que tienen "un gran equipo" y que pueden "pelear por todo ahora".

"Estamos contentos. Creo que hicimos un gran partido, mostramos mucho carácter sobre todo en el segundo tiempo sabiendo el respeto que le tenemos al Real Madrid. Contento porque le ganamos a un rival bastante difícil. Hoy la moneda cayó de nuestro lado, hicimos un buen partido. Con la vuelta de Fournier se hizo un poco más fácil la ofensiva, aunque creo que fueron claves los triples de Vezenkov y Papanikolau. Tenemos un gran equipo y podemos pelear por todo ahora", dijo en palabras a EFE.

"Vamos a por todo. Hay que esperar para conocer a nuestro rival pero la expectativas son muy altas sabiendo que llevamos primeros toda la temporada. Veremos qué sale. Clasificarse para la Final a Cuatro es increíble, una experiencia única y hay que disfrutarla como tal porque no se vive cada día. Lograrlo en Madrid, con el pabellón lleno, no es nada fácil. Lo hicimos y estoy orgulloso del equipo", añadió.

Vildoza habló de la figura de su compatriota Facundo Campazzo, hoy en el rival: "Creo que está impecable, no se cansa nunca. Juega siempre de la misma manera. Puede fallar o meter más, pero siempre demuestra la clase de jugador que es. Intentamos controlarlo y creo que lo hicimos bastante bien sabiendo los números que traía desde antes. Contento de medirme a él y contento por la victoria".

Además analizó lo que supuso la ausencia por lesión del también argentino Gabriel Deck: "Me enteré antes del partido, no sabía qué había pasado. Me gusta siempre jugar contra el argentinos. Deck es una pieza importante para ellos y supongo que eso también nos ayudó. Compartir con compatriotas y amigos para mi es algo especial". EFE