Valverde: "Es un resultado muy malo, pero no podemos dar nada por perdido"

Bilbao, 1 may (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, admitió que el 0-3 encajado frente al Manchester United en la ida de la semifinal de la Liga Europa es "un resultado muy malo", pero recalcó que ni pueden ni deben dar la eliminatoria por perdida.

"Tenemos un resultado muy adverso y sabemos a quién tenemos enfrente, pero cuando el partido ha estado once contra once si ha habido diferencia ha sido a favor de nosotros", explicó Valverde en su valoración del encuentro.

El técnico añadió que una de las claves de la derrota fue que no encajaron bien "la tensión" que les provocó el 0-1 marcado por Casemiro y que lo que "condicionó absolutamente" el encuentro fue, cinco minutos más tarde, el penalti en contra y la expulsión de Dani Vivian.

"Hemos protestado una mano previa de Garnacho, que creo que le ha dado en la mano, y luego el penalti, que lo acabo de ver ahora y me había parecido más claro, pero no sé... El penalti y la roja han sido demasiado castigo y hemos acusado el 0-2 y jugar con diez hasta el final", admitió.

Sobre la jugada del 0-1, fraguado en una excelente jugada por la banda izquierda de Harry Maguire, admitió que "de este tipo de cosas" también deben "aprender".

"Cuando el contrario te gana 0-3 es porque ha estado acertado y nosotros desacertados en situaciones que han sucedido en el campo. Ha sido una jugada desgraciada, pero equipos como el United no perdonan y nosotros lo hicimos. Hay que aceptar las cosas, mejorar y seguir adelante", reflexionó.

Valverde, por otro lado, aseguró que no siente que esta derrota haya sido una de sus noches más duras como entrenador del Athletic.

"Ahora mismo no lo siento así. Hay partidos en los que juegas muy mal o sale todo al revés, pero cuando hemos estado once contra once hemos estado bien, en nuestra línea. Es un resultado duro porque queremos llegar a esta final, pero que la final sea en tu estadio no te da ventaja. Tienes motivación, pero tienes que jugar contra equipos muy buenos", concluyó. EFE

ibn/ro/plv