Nvidia recibe inusual recomendación de venta que contrasta con consenso

(Bloomberg) -- Nvidia Corp. recibió una recomendación de venta poco común el miércoles, en la que Seaport Global Securities advierte que el beneficio de la inteligencia artificial ha sido “descontado por ahora”.

Los mayores clientes del fabricante de chips “están buscando diseñar sus propios chips”, y “es probable que los presupuestos de IA se ralenticen en 2026”, escribió el analista Jay Goldberg en una nota.

Nvidia cayó un 2,3% el miércoles, tras los débiles resultados preliminares de Super Micro Computer Inc, otro beneficiario del interés de los inversores en todo lo relacionado con la IA. La acción se suma a una caída generalizada de la renta variable.

Las acciones de Nvidia han caído más de un 20% este año, a la zaga del índice Philadelphia Stock Exchange Semiconductor, que ha bajado un 17%.

La calificación de venta contrasta fuertemente con el consenso abrumadoramente positivo que rodea a Nvidia, que se ha convertido en el ejemplo a seguir de la IA en los últimos años. Aproximadamente el 88% de los analistas consultados por Bloomberg recomiendan comprar la acción, mientras que el 11% tiene una valoración equivalente a mantener. Seaport es el único que recomienda vender.

Ha aumentado la preocupación sobre si el fuerte gasto en IA es sostenible. Se espera que las cuatro empresas que más gastan en infraestructuras de IA —Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc.— inviertan más de US$300.000 millones en sus ejercicios fiscales actuales.

Sin embargo, Microsoft ha comenzado a frenar proyectos de centros de datos en todo el mundo, y algunos de estos recortes se han producido de forma abrupta. También ha habido informes de que el negocio de servicios web de Amazon está poniendo en pausa algunos arrendamientos de centros de datos, aunque los ejecutivos se han retractado.

Como parte de la iniciación, Goldberg emitió un precio objetivo de US$100 para Nvidia, el más bajo de los analistas, aunque solo implica un modesto descenso de su precio actual de alrededor de US$106. El precio objetivo promedio a 12 meses para las acciones se sitúa en torno a los US$162, aproximadamente un 50% por encima de la cotización actual.

