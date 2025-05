María José Suárez no está viendo a Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes'

Pasó página hace meses cuando la polémica con Álvaro Muñoz Escassi protagonizaba todos los titulares de la prensa del corazón de este país y ahora solo puede decir que está feliz. María José Suárez se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y ha confesado que no está siguiendo el reality en el que está participando el jinete.

"No lo estoy siguiendo, la verdad, me salen cosas en Instagram y demás, pero no lo estoy siguiendo porque yo madrugo y termina tardísimo... me gusta el formato, pero no lo he seguido antes de que fuera Álvaro tampoco", explicaba la modelo al preguntarle por el concurso que está haciendo su expareja.

Ahora que ha hablado de la relación que mantiene con Sheila Casas, María José aseguraba que no ha echado de menos que haya hablado de la historia que tuvo con ella porque "para mí lo tuvo cuando tuvo en MasterChef, que tuvo unas palabras muy bonitas, todo eso, eso fue mi reality, ahora le toca a otra".

Después de su relación con el jinete, la modelo no se ha dejado ver de nuevo ilusionada... y es que parece que no tiene ganas de encontrar de nuevo el amor, tanto es así que ella misma desvelaba que "de momento estoy tranquila y estoy centrada en mi niño, en mi trabajo, y no tengo nada a la vista".