Lidia Torrent y Jaime Astrain, crisis superada: "Las cosas están bien"

Lidia Torrent y Jaime Astrain han pasado por un bache en su relación sentimental y no han tenido problema en reconocerlo públicamente. Siendo de lo más cautelosos y evitando dar detalles, confirmaban estar pasando una crisis, pero evitaban dar más detalles del momento que estaban atravesando.

Después de semanas viendo cómo continúan haciendo su vida juntos, Lidia aseguraba en la alfombra roja de los Premios Platinos que "las cosas están bien", pero explicaba que en seis años de relación "a veces estamos más cerca, otras más lejos... ha pasado y si seguimos muchos años más, pues seguirá pasando".

La diferencia ha sido que esta última vez "no fue íntimo por razones que escapaban a mi control, pero que es algo natural" y le dio "la sensación que estaba cogiendo una dimensión mucho mayor de lo que era" porque "yo no he dejado de vivir con él, yo no he dejado de estar con la peque...".

En ese aspecto, explicaba que "él y yo no nos hemos separado en ningún momento, lo que pasa es que a veces están más cerca, más lejos, te caes mejor o peor y ya está", pero "era todo mucho más natural de lo que me daba la sensación que parecía a nivel público".

En cuanto a cómo saltó la noticia a la esfera pública, la comunicadora comentaba que fue "por algo tan sencillo como que justo coincidió que fuese su cumpleaños y no le felicité en redes, ahí es cuando se empezó a decir que estábamos en crisis, que es natural porque si yo llevo seis años felicitándole y hay un año que no, pues entiendo que eso suceda".