La leyenda mexicana de la Miringua ahoga a los protagonistas de ‘Un cuento de pescadores’

Ciudad de México, 30 abr (EFE).- La leyenda de la Miringua es la historia de un espíritu femenino que atormenta a los pescadores del lago mexicano de Pátzcuaro cuando pecan, este ser que los lleva hasta su muerte tiene un papel protagonista en el nuevo filme de terror ‘Un cuento de pescadores: la leyenda la Miringua’, dirigida por Edgar Nito.

“La palabra Miringua viene del purépecha (lengua indígena), significa olvido, entonces es una película de personajes olvidados”, explica el cineasta mexicano sobre la complejidad de su cinta.

En la leyenda, este personaje ficticio viste de blanco y vive debajo del agua de las distintas islas de Pátzcuaro, ubicado en el estado mexicano de Michoacán (oeste del país).

La actriz que da vida a este papel es la modelo albina Ruby Vizcarra, quien sirvió de inspiración para el director, no solo por su color de piel, sino por su figura y aspecto.

“Yo alumbro ya por sí sola. Yo sé perfectamente que mi color de piel pues sí ayudó mucho a este personaje (...) No hay un referente de la Miringua, entonces comenzaron a hacer ese referente con mi cuerpo, no me pidieron adelgazar, yo seguí comiendo mis papitas”, bromea Vizcarra sobre su apariencia.

Vizcarra se siente “orgullosa” de haber formado parte de esta cinta, sobre todo tras haber recibido acoso escolar por su color de piel cuando era niña.

“Me decían: ‘Es que tú no puedes participar en este baile mexicano porque tú no pareces mexicana’. Me hacía sentir muy mal”, confiesa.

Asimismo, reconoce que le gustaría ver a todos los que le negaron participar de niña ahora representando esta leyenda mexicana.

Pero el terror de la película no solo se encuentra en la Miringua, sino en la soledad a la que se enfrentan muchos de estos hombres que frecuentemente caen en el alcoholismo y los peligros de estas aguas, las que utiliza este espíritu para ahuyentarlos de estos malos hábitos.

“No podíamos no ponerlo (el alcoholismo). Siento que cada personaje más que embriagarse de alcohol se embriaga de sí mismo, de sus propios pecados o de sus propios problemas y al no encontrar la salida pagan su destino trágico”, detalló Nito.

La cinta no solo refleja este aspecto negativo de las comunidades aisladas, sino sus costumbres y tradiciones como la pesca que vienen de los muchos pueblos indígenas característicos de México, en este caso los purépechas que se ven amenazados por la occidentalización.

“Mucha gente habla purépecha, algunos ya no, pero todavía está fuerte el idioma y la tradición de abuelos a nietos, tanto de la lengua, como de sus historias y sus tradiciones”, comentó Vizcarra sobre la resiliencia cultural de esta etnia.

A parte de la emblemática isla de Janitzio, conocida por la festividad mexicana de Día de Muertos, la zona registra tradiciones como la Danza de los Viejitos, una danza folklórica característica por sus trajes tradicionales con máscaras que representan a ancianos e incluida en la cinta.

Tanto el director como la actriz pretenden que la película no solo dé a conocer esta región, sino que también ayude a la preservación de esta cultura y de historias mexicanas como la Miringua.

“Ojalá se siga pasando de generación en generación y todavía más con esta película”, desearon Nito y Vizcarra. EFE

(foto)(video)