General Dynamics cambia de planes y descarta montar torretas israelíes en Asturias para los blindados letones

General Dynamics European Land Systems (GDELS), el negocio de vehículos militares terrestres en Europa de la firma estadounidense y que tiene su sede en España, ha descartado su intención inicial de montar en su fábrica de Trubia (Asturias) las torretas de la compañía israelí Elbit Systems contratadas para los 42 blindados tipo ASCOD (Pizarro en España) que producirá en el Principado para el Ejército de Letonia.

"Las torretas israelíes nunca van a pasar por España y se montarán ya en los blindados en Letonia", han afirmado a Europa Press fuentes oficiales de GDELS que, sin embargo, sostienen que esto tampoco supone un cambio de planes, a diferencia de lo que señalan otras fuentes al tanto del proyecto y consultadas también por Europa Press.

De hecho, estas últimas apuntan la estrecha relación comercial entre General Dynamics y Elbit Systems dado que la compañía norteamericana tiene en la empresa israelí a uno de sus principales proveedores.

En concreto, GDELS adjudicó a comienzos de este mes un contrato de 100 millones de dólares (en torno a 88 millones de euros) para las torretas que se montarán en los 42 blindados ASCOD que Santa Bárbara Sistemas (propiedad de GDELS) fabricará en la planta de Trubia para Letonia, un contrato valorado en unos 373 millones de euros.

De este modo, las torretas modelo UT30 MK2 de Elbit Systems se ensamblarán en Letonia en los ASCOD que GDELS fabricará para el Ejército del país báltico en Asturias.

En caso de que GDELS hubiese mantenido su idea inicial de montar todo en Asturias tendría que haber solicitado un permiso de importación de las torretas israelíes a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), cuya presidencia recae en la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, Comercioa y empresa.

No obstante, las fuentes de GDELS consultadas afirman que la empresa no ha cursado esa petición de autorización, mientras que la Secretaría de Estado de Comercio no ha realizado comentarios sobre si la compañía ha realizado esa solicitud a la JIMDDU o no.

En este contexto, cabe recordar que Elbit Systems es la propietaria de IMI Systems, representada en España por Guardian Defense & Homeland Security, a la que el Ministerio del Interior había otorgado el polémico contrato para adquirir 15 millones de balas para la Guardia Civil y que finalmente ha sido rescindido tras las tensiones generadas con Sumar, socio de coalición del Gobierno.

Por otro lado, en relación con la posibilidad de que GDELS hubiese elegido a otro proveedor europeo para las torretas de los ASCOD que fabricará para Letonia, como por ejemplo la española Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía ha afirmado que "es el cliente" el que elige lo que finalmente se monta en el blindado.

INTERÉS DE INDRA Y PLAN INDUSTRIAL

Cabe recordar que la fábrica de GDELS-Santa Bárbara en Asturias ha sido objeto de deseo por parte de Indra, que intentó hacerse con ella en el marco de sus planes para fabricar blindados, un negocio para el que, de hecho, ha creado una nueva filial (Indra Land Vehicles).

Tal y como reconoció el presidente de Indra, Ángel Escribano, en una comparecencia en el Congreso a mediados de marzo, su compañía mantuvo conversaciones con GDELS en ese sentido, pero se topó con la negativa de la empresa a vender, motivo por el que se fijó como objetivo adquirir la planta de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón --denominada El Tallerón-- para reconvertirla y producir vehículos militares en ella.

Según fuentes cercanas a esta última operación, las negociaciones avanzan en la buena dirección y se prevé que pueda haber novedades próximamente.

Por otro lado, en el plan industrial en el que trabaja GDELS para España se recoge la intención de proponer a Indra, a través del consorcio Tess Defence --conformado por Indra, EM&E y Sapa Placencia, además de Santa Bárbara--, establecer en Asturias una plataforma tecnológica para producir vehículos militares y, desde ahí, exportarlos al resto de los países de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

La idea de GDELS pasa por plantear una fórmula de cooperación empresarial que se desarrollaría a través de Tess Defence y que sería una plataforma tecnológica con "vocación de referencia internacional" para el espacio OTAN y la UE en la que GDELS sería el "puente de internacionalización" de tecnologías europeas y españolas.

En este contexto, cabe señalar también que Indra ha reconocido que explora una potencial operación con EM&E, la cual, según fuentes del mercado, pasaría por una fusión mediante una permuta de acciones, si bien las conversaciones todavía son preliminares y todas las opciones están abiertas.

De hecho, EM&E produce, entre otros productos, torretas para blindados, por lo la operación supondría para Indra incorporar a su perímetro una empresa de armamento, un negocio en el que la compañía ya ha manifestado su interés.