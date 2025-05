Cerúndolo: "No me considero un esclavo del tenis"

Madrid, 1 may (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo llegó, tres años después, a una semifinal de un Masters 1000 tras remontar al checo Jakub Mensik en Madrid, donde disfruta de uno de sus mejores momentos en una carrera que "ha elegido" y de la que no se siente "esclavo".

El bonaerense, que regresa el lunes al top 20 mundial, no se considera un esclavo del tenis, teoría que aparece en el documental de Carlos Alcaraz. "No me considero un esclavo del tenis pero para llegar donde está Carlos o yo hay que sacrificar algunas cosas; cosas de la adolescencia y otras.. pero al final es por elección. Puede haber alguno que esté en el circuito porque es muy fanático pero cada uno lo elige porque es feliz y sabe lo que te da y no te da. Al final se pone en una balanza, los positivo o negativo. no es todo de color de rosa. Hay que dedicarle tiempo como a todo ámbito de la vida. El que no se esfuerza no llega porque las cosas no llegan por arte de magia y luego cada uno valor y ve donde quiere llegar", analizó el argentino.

Cerúndolo reconoce que nada tiene que ver el jugador que llegó a la semifinal de Miami en el 2022, superado precisamente por Casper Ruud, y el que lo ha hecho en Madrid. "En mi primer Masters 1000, en Miami, tenía pocos partidos a nivel ATP. Ahora han pasado tres años y pico y he crecido en experiencia, en tenis, en aprendizaje. Estoy a un nivel superior. Es otro Fran", explicó el bonaerense que destacó la dificultad para ganar a Mensik una de las revelaciones del circuito.

"Fue un partido dificilísimo porque no encontraba la forma de dar la vuelta pero la gente me ayudo, argentinos, españoles y es vital jugar con el apoyo del público y pude hacerlo. Te anima a jugar todos los puntos, a la lucha y fue determinante", relató Cerúndolo que el lunes será el 18 del mundo, su mejor ránking.

"Este año no me puse como objetivo el nivel de ránking y si lo logramos es que vamos por el camino correcto y esto es un premio volver al top 20 a mi mejor ránking pero estoy enfocado en la semifinal del viernes y no tanto en el ránking que será consecuencia de lo que pase en la cancha", dijo el argentino.

La clave del triunfo ante Mensik fue la paciencia. "Al principio no podía con sus saques en el primer set pero en el segundo set pude jugar mi tenis, ofensivo sin darle opción y esperar una oportunidad de rotura. Jugué bien el tie break y en el tercero bajó algo mentalmente y yo subí y el partido se me fue a mi lado".

"No arranqué bien a nivel de su saque, en el resto. Pero era mantenerme en el partido. El segundo fue una batalla y a partir de ahí cambió un poco física y mentalmente y fui a más", insistió el argentino que considera que el aspecto económico es clave para que la temporada de tenis de Sudamérica se mantenga en el calendario.

"Es un tema económico. Pasa mucho por allí. Va por ese lado. Me encantaría que hubiera más torneos, hay más challenger y futures y eso está muy bien sobre todo para los jóvenes. Pero se necesita inversión y apoyo económico; me gustaría jugar más pero hay un calendario y hay que respetarlo. Tuvimos Córdoba y Buenos Aires y espero que la temporada sudamericana se mantenga en el circuito", apuntó Cerúndolo feliz por el desarrollo de la temporada.

"Estoy haciendo un gran torneo un gran año, significa mucho para mi una semifinal de un Masters 1000; haber ganado me pone muy contento y espero hacer un gran partido", dijo a la espera del choque con Casper Ruud.

"Será un partido durísimo; jugamos muchas veces y es uno de los mejores en pista tierra y será un partido lindo. Le respeto mucho", concluyó. EFE