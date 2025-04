Trump evita decir si confía en Putin pero considera que le "respeta"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha evitado decir si confía en su homólogo ruso, Vladimir Putin, aunque ha considerado que este le "respeta", en referencia a las conversaciones para poner fin al conflicto en Ucrania, después de que la semana pasada declarara abiertamente sus sospechas de que el mandatario ruso le está "dando largas" sobre el asunto.

"No confío en mucha gente, pero creo que me respeta. Y lo creo porque gracias a mí no va a tomar el control de la totalidad (de Ucrania), aunque su decisión sería hacerlo", ha respondido al ser preguntado al respecto en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC con motivo de sus 100 días en el cargo.

Asimismo, ha reiterado que "es una guerra que no debería haber ocurrido" y se ha sostenido que no está "contento" con que Putin haya atacado "varias localidades y ciudades" en las últimas semanas, cuando se han registrado varios bombardeos que se han saldado con la vida de decenas de personas en territorio ucraniano.

"No es algo que me guste ver. Creo que es inapropiado. Pero creo que toda la guerra es inapropiada", ha agregado, antes de reiterar que quiere que el conflicto termine por el alto número de fallecidos en ambos bandos.