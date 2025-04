Pau Cubarsí: "Hay que hacer autocrítica, pero no ser negativos"

El central del FC Barcelona Pau Cubarsí reconoció que tendrán que hacer "autocrítica" después del empate (3-3) ante el Inter de Milán este miércoles en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, pero "no ser negativos" recordando la "gran temporada" azulgrana.

"Ha sido un partido bastante loco, no hemos salido como debíamos, se han puesto por delante. La mentalidad del equipo ha hecho que empatemos. Hemos encajado pero en ataque hemos estado muy bien. Hemos hecho un final de primera parte muy buena. Vamos a su campo con 0-0 y como que tenemos que salir a ganar", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El joven zaguero, de 18 años, confesó su ilusión por estar en una semifinal de Champions a su edad. "No me lo imaginaba nunca que estaría jugando una semifinal, pero lo afronto bien, mi familia me está ayudando en todo. La afición tiene que estar con nosotros a muerte porque vamos a salir a ganar", dijo.

"Tenemos que hacer autocrítica, nos han llegado muy poco pero nos han marcado. Tenemos que fijarnos en cuatro detalles, pero no hay que ser negativos. Tenemos que tirar para adelante", terminó, después de encajar un 0-2 en los primeros minutos pero reaccionar con un empate para la vuelta de la próxima semana en Milán.