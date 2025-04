Netanyahu honra a los soldados caídos poniendo en valor su trabajo para traer de vuelta a los rehenes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido este miércoles responder con toda contundencia a los responsables de "la matanza y las atrocidades" que se cometieron el 7 de octubre de 2023 y ha puesto en valor el trabajo de los militares para traer de vuelta a los rehenes que siguen en la Franja de Gaza.

"Desde la desmoronada Rafá hasta la imponente cima del monte Hermón, nuestros hijos e hijas no están dispuestos a excusar lo que han hecho los monstruos que nos atacaron", ha dicho Netanyahu durante su ceremonia anual por los soldados caídos, desde el monte Herzl, en Jerusalén, recoge 'The Times of Israel'.

Netanyahu ha destacado que los soldados israelíes "se están poniendo en peligro" para lograr la victoria y el regreso de los rehenes que siguen en Gaza, si bien el acuerdo de intercambio por presos palestinos fue paralizado de manera unilateral por Israel alegando un supuesto incumplimiento por parte de Hamás.

En la misma ceremonia, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha tomado la palabra también para incidir en esta misma idea, poniendo en valor los sacrificios de los soldados israelíes durante las operaciones para traer de vuelta a estas personas.

"Nuestros soldados en la Franja de Gaza están trabajando para traer de vuelta a casa a todos los hombres y mujeres secuestrados, tanto vivos como muertos", ha remarcado, incidiendo en que han de derrotar a los enemigos que "masacraron" a sus compatriotas y garantizar que la seguridad de Israel.

"Nuestro objetivo es una victoria clara y sin concesiones", ha enfatizado Katz, apuntando hacia otros objetivos, como Irán, cuyo programa nuclear supone una de las más claras "amenazas" que se cierne sobre el "Estado de Israel".