Gobierno reitera que Portugal demostró "autonomía y resiliencia" en el apagón

Lisboa, 30 abr (EFE).- La ministra de Ambiente y Energía de Portugal, Graça Carvalho, defendió este miércoles en un debate parlamentario que el país demostró "autonomía y resiliencia" en el apagón del lunes, y precisó que "hay lecciones que aprender de la crisis".

Carvalho participó, junto al portavoz del Gobierno, António Leitão Amaro, en un debate de urgencia en el Parlamento sobre la gestión del apagón, en un momento en el que la Asamblea de la República está disuelta y están convocadas elecciones para el próximo 18 de mayo.

En este sentido, Carvalho resaltó que la necesidad de invertir en redes de transporte, "su modernización y digitalización", más almacenamiento de electricidad a través de baterías y bombeo y "reforzar las interconexiones energéticas", especialmente en cuanto a lo que respecta a la Península Ibérica con Francia.

Los partidos con representación política en el Parlamento se reunieron el martes con el presidente en funciones del Parlamento de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, para hacer balance del apagón que sufrió Portugal y que también afectó a España y al sur de Francia.

Tras el encuentro, los representantes políticos criticaron que la comunicación del Ejecutivo durante el apagón fue insuficiente.

En este sentido, la responsable de Ambiente y Energía defendió que "lo que hizo el Gobierno desde el primer momento, como era su obligación, fue recabar toda la información posible, tomar decisiones en colaboración con las distintas autoridades competentes, asegurar la capacidad de respuesta de los servicios esenciales y garantizar la seguridad y el orden públicos".

Carvalho explicó que habló "varias veces" con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y su homóloga española, la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

"A aquellos que me preguntaron dónde estaba durante la crisis y por qué no aparecí antes ante las cámaras de televisión, me gustaría responderles; estaba trabajando", respondió a las críticas la ministra portuguesa.

Por su parte, Leitão Amaro calificó el fallo eléctrico del lunes como "grave, sin precedentes e inesperado", pero "la población, las autoridades, los trabajadores y el Gobierno respondieron eficazmente".

Ambos defendieron la estrategia de comunicación del Gobierno en el apagón, asegurando que el primer ministro en funciones, Luís Montenegro, se dirigió varias veces al país y se difundió la información a través de varios canales, después de las críticas recibidas por el principal partido de la oposición, el Partido Socialista (PS). EFE

(vídeo)