Ford: se necesita hacer más para mitigar el impacto de los aranceles

(Bloomberg) -- El presidente ejecutivo de Ford Motor Co., Jim Farley, calificó de “razonable” y “acertado” el alivio arancelario que el presidente Donald Trump otorgó a los fabricantes de automóviles, aunque advirtió que se necesita hacer más para mitigar completamente el impacto de los gravámenes.

“Valoramos mucho el diálogo que hemos tenido con el presidente, pero aún queda mucho trabajo por hacer con él y su equipo”, dijo Farley en una entrevista con Fox Business. Farley señaló que Ford, que fabrica en EE.UU. el 80% de los vehículos que vende en el país, está “en buena posición”, pero que sus competidores, más dependientes de las importaciones, “necesitan más tiempo”.

Trump firmó el martes órdenes para aminorar el golpe de los aranceles impuestos al sector automotor, que eximen a ciertos bienes afectados por su arancel del 25% sobre automóviles y piezas importadas de enfrentarse a otros gravámenes como los del acero y el aluminio. También concedió a los fabricantes de automóviles un alivio temporal de los gravámenes sobre las piezas importadas para darles más tiempo para trasladar más producción a EE.UU.

Farley advirtió este año que los aranceles de Trump podrían “abrir un agujero en la industria estadounidense que nunca hemos visto”. La industria automotriz, incluida Ford, había estado presionando fuertemente a la Casa Blanca para obtener un alivio en los aranceles del 25% sobre ciertas piezas de automóviles que entrarán en vigor el 3 de mayo. Los fabricantes de automóviles todavía deben hacer frente a los mayores costos del arancel del 25% que Trump impuso a los autos importados el 3 de abril.

Los consumidores acudieron en masa a los concesionarios esta primavera para comprar modelos a precios previos a los aranceles, pero los analistas prevén que las automotrices aumentarán sus precios este verano.

