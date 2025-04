El padre de Haliburton se encara con Antetokounmpo y su hijo lamenta lo ocurrido

Nueva York, 29 abr (EFE).- El padre de Tyrese Haliburton se encaró este martes con Giannis Antetokounmpo tras la épica victoria de los Indiana Pacers sobre los Milwaukee Bucks, un incidente que lamentó su hijo tras el encuentro.

"Mi padre y yo hemos hablado sobre eso y no estoy de acuerdo con lo que hizo. Creo que el baloncesto es baloncesto y que tenemos que dejarlo en la cancha. Me parece que simplemente se emocionó: vio a su hijo meter una canasta ganadora y vino a la pista a celebrarlo. Tuvimos una conversación. Necesita dejarme simplemente jugar al baloncesto y quedarse ahí: ya iré con él a celebrar", explicó Haliburton

"Hablaré con Giannis en algún momento. No creo que mi padre tuviera razón en absoluto. Fue desafortunado lo que sucedió al final", añadió.

Por su parte, Antetokounmpo también abordó lo ocurrido en una larga respuesta en su rueda de prensa.

"Creo en ser humilde en la victoria, así es como soy (...). Hay mucha gente que piensa que tienes luz verde (cuando ganas) para faltarle al respeto a alguien. No estoy de acuerdo. Yo he ganado un campeonato, ellos no. Y eso no significa nada: no estoy intentando minimizar su esfuerzo", argumentó.

"Cuando pierdes un partido, las emociones están a flor de piel. Tener a un fan, porque en ese momento pensaba que era un fan y luego me enteré que era el padre de Tyrese... Y amo a Tyrese. Creo que es un gran competidor. Pero tener a su padre venir a la cancha y mostrarme una toalla con la cara de su hijo diciendo 'esto es lo que hacemos, esto es lo que jodidamente hacemos', me parece que es muy muy irrespetuoso (...). Creo que es totalmente inaceptable", agregó.

Los Pacers (cuartos del Este) vencieron en la prórroga por 119-118 a los Bucks (quintos) y se llevaron la serie por 4-1 tras ir perdiendo este martes de 7 puntos a falta de solo 40 segundos en el tiempo extra.

Haliburton anotó la canasta decisiva en esa increíble remontada de Indiana y, nada más acabar el partido, su padre saltó a la cancha para encararse con un Antetokounmpo que no reaccionó a lo que le decía hasta que Pat Connaughton (Milwaukee Bucks) se interpuso entre ambos.

Indiana se medirá en las semifinales del Este a los Cleveland Cavaliers (primeros del Este). EFE