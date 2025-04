Diallo salva tres puntos de partido y remonta a Dimitrov

Madrid, 30 abr (EFE).- El canadiense Gabriel Diallo, repescado de la fase previa, salvó tres puntos de partido para remontar al búlgaro Grigor Dimitrov y acceder por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un Masters 1000, en Madrid.

De ser 'lucky loser' (perdedor afortunado) a uno de los cuartofinalistas en la Caja Mágica, donde debuta en este 2025, tras vencer a Dimitrov por 5-7, 7-6(7) y 6-4 después de dos horas y 24 minutos.

El jugador de Montreal de 23 años, que entró como repescado por tercera vez en cuatro torneos Masters 1000 jugados esta temporada -Indian Wells y Miami además de Madrid-, sobrevivió al empuje de su rival, se aferró a la pista y salvó en el desempate del segundo set tres puntos de partido. Dimitrov sacó dos veces para ganar. Otra tuvo la oportunidad al resto.

Diallo ha hecho historia en su carrera. Erigido en el primer 'lucky loser' en alcanzar los cuartos de final de un Masters 1000 desde Alexey Popyrin en Cincinnati en 2023, se enfrentará al ganador del duelo entre el australiano Alex de Miñaur y el italiano Lorenzo Musetti.

Sólo en una vez en toda su carrera Diallo se encontró en unos cuartos de final; fue en el torneo de Almaty, el pasado año. Sólo había conseguido ganar una vez en seis partidos a un 'top 20', a Musetti, precisamente, en Copa Davis.

No decayó el jugador norteamericano a pesar del dominio inicial de su rival, que estaba a un paso de volver, una década después, a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

Dimitrov rompió en el undécimo juego del primer set y cerró la manga. No se descompuso Diallo que mantuvo el mano a mano en el segundo. Resistió y el choque fue al desempate. Lo tuvo ganado el europeo que no lo cerró. Lo acusó. En el primer juego del tercer set Diallo logró hacer 'break' por primera vez en el partido. Y no acusó la situación. Se sostuvo en su saque hasta el final y cerró el triunfo memorable en su carrera. EFE