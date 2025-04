Capturan a un presunto responsable de torturar y asesinar a una mujer trans en Colombia

Bogotá, 30 abr (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron a uno de los supuestos responsables del asesinato de Sara Millerey González, la mujer trans que fue torturada y lanzada a una quebrada a principios de este mes en Bello, en el departamento de Antioquia (noroeste), informó este miércoles la Policía.

El de Sara fue un caso que causó indignación en Colombia por la sevicia con la que fue cometido el crimen, por el cual fue detenido Juan Camilo Muñoz Gaviria, el presunto responsable, en la misma localidad de Bello.

Según la organización Caribe Afirmativo -que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia- la mujer fue agredida y luego arrojada a la quebrada Playa Rica donde murió después, lo que quedó registrado en un video publicado en redes sociales.

"A Sara no solo la mataron. Le quebraron los huesos, la arrojaron a una quebrada y la dejaron morir lentamente en soledad (...) Y mientras eso pasaba alguien sacó el celular y grabó, no para ayudar, no para denunciar, no para salvar, (sino que) grabó para viralizar, para entretener, para hacer del horror un espectáculo", agregó Caribe Afirmativo.

Muñoz Gaviria, conocido con el alias de 'Teta', pertenece al grupo delincuencial 'El Mesa' y fue localizado gracias a grabaciones de las cámaras de seguridad del municipio y a la recolección de testimonios.

De acuerdo con la Fiscalía, en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías y un fiscal local "le imputará los delitos de homicidio agravado y tortura".

"Con este resultado operacional se avanza en el esclarecimiento de este hecho delictivo y se fortalece la acción institucional contra actores criminales que afectan a poblaciones vulnerables", dijo el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana en su cuenta de X.

Según cifras de la Fiscalía recogidas por el Ministerio del Interior, el año pasado fueron asesinadas 29 personas trans en el país, cinco de ellas en Antioquia.

Sin embargo, en lo que va corrido de este año han sido registrados 13 casos, seis de ellos en ese departamento, lo que preocupa a las autoridades.

El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo cifra, además, en 24 las personas LGBTIQ+ asesinadas en lo que va corrido de este año, de los cuales 13 crímenes han sido cometidos en Antioquia.

"Durante el año 2024, desde la Defensoría del Pueblo acompañamos a 287 personas víctimas de violencia por prejuicio en razón de su identidad y/o expresión de género: 254 mujeres transgénero y 33 hombres transgénero", expresó, por su parte, ese organismo. EFE