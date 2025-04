(AMP.)Feijóo dice ante PPE que España "necesita un cambio" y "está cerca": "Lo construiremos desde la honradez y verdad"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles ante el Partido Popular Europeo (PPE) que España "necesita un cambio" que, según ha dicho, "está cerca" porque "cada vez lo piden más españoles". "Y será real, porque lo construiremos desde la responsabilidad, desde la honradez y desde la verdad", ha proclamado.

Así se ha pronunciado en su discurso de clausura en el Congreso que el Partido Popular Europeo (PPE) ha celebrado en la Feria de Valencia, en el que ha sido reelegido presidente de la formación el alemán Manfred Weber. Además, la española Dolors Montserrat ocupará el cargo de secretaria general.

Ante sus colegas del PPE, Feijóo ha afirmado que "todos" saben que España "necesita un cambio", "incluso aquellos que han votado al Partido Socialista". "España necesita un cambio que pondrá a nuestra nación mirando hacia el futuro. Y también este cambio en España mejorará Europa", ha aseverado.

Feijóo --que en los últimos meses ha pedido con ahínco a Pedro Sánchez que adelante las elecciones generales-- se ha mostrado convencido de que ese cambio "está cerca porque cada vez lo piden más españoles". "Contamos con todos vosotros para lograrlo", ha dicho a los delegados del PPE.

TRABAJAR PARA QUE ESPAÑA "NO SE DILUYA COMO NACIÓN"

El jefe de la oposición ha indicado que, ante la situación de "inestabilidad" e "incertidumbre" y "amenazas reales" que viven, Europa necesita "claridad, firmeza y credibilidad". "Eso es lo que representamos y lo que traemos", ha proclamado.

En este punto, ha defendido una Europa que "no olvide quién es ni de dónde viene" porque en sus raíces --cristianas, humanistas y europeas-- es donde está su "fortaleza". Además, ha puesto en valor los valores europeos de la libertad, la dignidad y la esperanza que, según ha dicho, no pueden permitir que se desdibujen.

Feijóo ha reivindicado al PP como el "gran partido europeo" que construyó Europa y el partido de los europeos. "Por eso somos los mejores para diseñar la Europa del presente y dibujar la Europa del futuro", ha manifestado.

El presidente del PP se ha comprometido a trabajar "para que España no se diluya como nación". "España es una de las naciones más antiguas de la tierra y por eso España seguirá siendo una unidad dentro de la Unión Europea", ha declarado, cosechando un aplauso del auditorio.

NO DILUIRSE ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

Asimismo, ha pedido trabajar para que Europa "no se diluya, ni en los Estados Unidos, ni en China". "Europa tiene que ser Europa, con su cultura, con sus valores, con sus objetivos. Europa tiene que reivindicarse como lo que es, como una potencia global del mundo", ha dicho, para añadir que para la Europa que quieren tienen "liderazgos sólidos" como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Feijóo ha garantizado además que el PP no va a mirar "hacia otro lado ante los problemas y los retos" que tienen por delante. "No estamos aquí para resignarnos sino para transformar. No estamos aquí para prometer, sino para cumplir. Y lo haremos. Lo haremos por España; lo haremos por Europa; Lo haremos por el futuro que merece nuestra gente", ha manifestado.

Asimismo, ha apostado por una Europa "que proteja, cree, innove, compita, defienda su modelo y que mire sin complejos". "Que actúe, defienda sus fronteras, ordene sus flujos migratorios con responsabilidad y humanidad, y respete a quien llega y exija respeto a quien acoge", ha señalado.

También ha abogado por una Europa que escuche a su gente, se ocupe de sus prioridades y de los problemas reales de los ciudadanos, impulse al campo, la pesca y la ganadería y que hable con voz propia: diversa y que no se divida, respetuosa y que no y que no se someta, diplomática y que no se calle.

"No tenemos más aliados que la libertad y los ciudadanos a los que servimos. Por eso, somos el partido del pueblo, de los trabajadores, del mérito, del esfuerzo y de la capacidad", ha recalcado.

MENSAJE A GONZÁLEZ PONS

Finalmente, Feijóo ha felicitado a Manfred Weber tras su reelección y a Montserrat por su designación como secretaria general del PPE, una española que "llevará el alma catalana al centro de Europa".

También se ha referido a su vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, quien asumirá a partir de ahora la Portavocía del PP en Bruselas. "Felicitarle por su generosidad al entregar el testigo a Dolors Montserrat y anunciarle que le esperan grandes responsabilidades en la dirección del grupo de los eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo", le ha espetado.