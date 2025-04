Aburto pide a los bilbaínos que "aíslen" a quienes tengan "actitud antisocial y violenta"

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha pedido a los bilbaínos que "aíslen" a quienes tengan "actitud antisocial y violenta" en los eventos deportivos, en víspera del partido de ida de las semifinales de la Europa League entre el Athletic Club y Manchester United en el Estadio de San Mamés, exigiendo respeto a quienes ofrecen una imagen de "ciudad violenta" de Bilbao que no se corresponde con la realidad.

"No les saldrá gratis", ha avisado Aburto, que ha comparecido ante periodistas junto al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. Con motivo del encuentro de este jueves en la capital vizcaína, ha señalado que es "muy bonito ver los partidos de la Europa League y, cuando los jugadores saltan al campo, pasar por la puerta donde se lee: 'Road to Bilbao'", en todos los estadios donde se ha jugado esta competición.

"Sin embargo, ese 'Road to Bilbao', cuando venimos a Bilbao, se ha convertido en mostrar una actitud antisocial y, sobre todo, violenta, en una imagen de una ciudad violenta, de una ciudad problemática, que no se corresponde con la imagen real de Bilbao y que no se corresponde con la imagen que queremos dar", ha asegurado.

Aunque ha reconocido que "son pocas las personas que tienen esa conducta antisocial", también ha destacado que "no nos podemos permitir que tengan ese protagonismo violento y antisocial". Por ello, ha querido transmitir el mensaje de que la violencia que ejercen estas personas "va contra la ciudadanía, contra la ciudad, contra los servicios públicos que tenemos en la ciudad".

AVITAR CONFLICTOS VIOLENTOS EN LAS CALLES

"Es una violencia que se ejerce contra nuestra Policía, contra nuestro servicio de seguridad que nos protege. El único objetivo que pretenden quienes tienen ese tipo de actitudes es alterar la convivencia pacífica en Bilbao, en una ciudad que convive pacíficamente todos los días. No se puede permitir que un evento deportivo, un partido de fútbol de nuestro Athletic, se convierta en un conflicto violento en las calles de Bilbao", ha añadido.

Por ello, ha pedido a la sociedad bilbaína "que aísle a estas personas, para que aísle sus actitudes". "Y quiero también trasladar un mensaje para que mostremos el desprecio de la sociedad hacia ese tipo de actitudes, y pedir que no salgan gratis, y trasladar a ese pequeño colectivo que no les va a salir gratis", ha enfatizado.

También ha exigido respeto "directamente" a ese "colectivo" que provoca actos violentos. "El respeto debe ser la base de nuestra convivencia: respeto entre personas que pensamos diferentes, que incluso tienen actitudes diferentes. El respeto es lo que hace posible la convivencia en paz. Ojalá entre todos y todas entendamos estos mensajes que hoy les queremos trasladar", ha concluido.