Tsitsipas: "Ahora mismo estoy un poco perdido"

Madrid, 29 abr (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas, eliminado del Masters 1000 de Madrid batido por el italiano Lorenzo Musetti, se mostró crítico con su estado de forma y reconoció encontrarse "un poco perdido".

"Es un momento de dudas y no sé como saldré de esto. Hablaré con mi equipo. He mejorado en algunas cosas pero siento que en algunas cosas no hago daño, como en el resto, no tengo confianza cuando doy a la bola y es frustrante", analizó el heleno.

"Tengo la capacidad para jugar mejor. Pero estoy algo perdido y necesito tiempo para ver como seguir", dijo Tsitsipas que queda fuera de los quince primeros del mundo.

El heleno, que llegó a ser el tercer jugador del mundo, subrayó la falta "de confianza en la derecha. Es algo raro que no me pasaba. todo iba bien, entrenaba bien. Pero no hago lo suficiente", añadió.

Roma y, sobre todo, Roland Garros, son las próximas citas de Tsitsipas que reconoció la superioridad de Musetti. "Fue mejor y yo no encontraba la manera de hacerle daño. Siento que he perdido mucho de lo que tenía", indicó. EFE