Trump firma órdenes para suavizar impacto de aranceles sobre automóviles

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump firmó dos directivas que suavizan el impacto de sus aranceles sobre la industria automovilística, cediendo a semanas de intensa presión por parte de los fabricantes, los proveedores de autopartes y los concesionarios, que advirtieron de que los gravámenes excesivos podrían hacer subir los precios.

Según la primera orden ejecutiva, firmado a bordo del Air Force One, se concedió a los automóviles importados una moratoria en los aranceles separados sobre el aluminio y el acero, en un esfuerzo por evitar que se acumularan múltiples gravámenes.

Los aranceles de Trump que amenazaban a la industria automovilística “no deben tener un efecto acumulativo”, afirmó en la orden, “porque el tipo de derecho resultante de dicha acumulación excede lo necesario para alcanzar el objetivo político previsto”.

Una proclamación separada modificó el arancel del 25% sobre las piezas de automóviles importadas que entra en vigor el 3 de mayo. En virtud de esa medida, los fabricantes de automóviles que producen y venden autos completos en EE.UU. pueden solicitar una compensación de hasta el 3,75% del valor de los vehículos fabricados en ese país.

La compensación se reducirá en un año hasta un 2,5% del valor de dichos vehículos y se eliminará al año siguiente, con el fin de incentivar la fabricación nacional. Esta compensación estará disponible para los vehículos fabricados después del 3 de abril.

Las medidas representan una retirada parcial —y, en el caso de los componentes, temporal— del escenario más perjudicial: la importación de vehículos terminados y autopartes podría enfrentarse a varios niveles de aranceles elevados. Trump ha argumentado que los gravámenes son necesarios para impulsar la producción automotriz nacional y el empleo. Los fabricantes de automóviles han advertido que imponer aranceles elevados a largo plazo iría en contra de ese objetivo.

Los fabricantes de automóviles siguen teniendo dudas incluso después de las medidas de alivio de Trump.

“Este es el mayor desafío: la incertidumbre. Tenemos muchas políticas en constante cambio”, dijo John Bozzella, presidente de la Alliance for Automotive Innovation, en una entrevista con Bloomberg TV. Aún desconocemos el alcance de los aranceles a las piezas, la duración de estas políticas y cómo se desarrollarán las negociaciones bilaterales entre EE.UU. y sus socios comerciales”.

El grupo representa a la mayoría de los principales fabricantes de automóviles, entre ellos General Motors Co., Toyota Motor Corp y Volkswagen AG.

Los últimos ajustes de Trump aliviarán la carga de costos para los fabricantes de automóviles y sus proveedores, afirmó Mitch Zajac, abogado especializado en automoción y cadena de suministro de Butzel Long en Detroit. Las concesiones se extienden tanto a los vehículos fabricados en el extranjero como a los fabricantes nacionales que importan autopartes, añadió. Aun así, la industria aún debe lidiar con un arancel del 25% sobre los vehículos importados, que amenaza con aumentar significativamente los costos de la industria y presionar a las cadenas de suministro.

Nota Original: Trump Signs Order to Prevent His Auto Tariffs From Stacking (1)

