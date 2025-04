Tavares: "No hemos hecho nada todavía"

Madrid, 29 abr (EFE).- Walter Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, consideró que a pesar de que su equipo ha ganado el tercer encuentro de la serie de playoffs de la Euroliga que le enfrenta contra el Olympiacos griego y que con ello han evitado quedar eliminados no han hecho nada todavía.

"No hemos hecho nada todavía, estamos en la misma posición aunque lo bueno es que tenemos a nuestra gente detrás empujándonos para poder conseguir ganar el cuarto partido y tener una opción más en Grecia. No tener nada que perder y jugar con nuestra gente aquí apoyándonos a muerte nos ha ayudado. Es un equipo que te hace pagar todos los errores que cometes y se ha visto hoy, por eso el partido ha estado igualado hasta el final", dijo.

Sobre su actuación, manifestó: "Me he sentido muy bien. Mi objetivo es siempre no hacer faltas pronto y de eso me he escapado más o menos. Es importante para mí para poder jugar y tener más confianza, estando en el partido sin pensar en muchas cosas. No depende de mí. Intento hacerlo lo mejor posible para evitarlo lo máximo posible, pero son decisiones de los árbitros. Yo intento mi parte para no meterme en problemas".

Por otro lado habló acerca de la posibilidad de remontar una eliminatoria que iba 2-0 en contra, algo que hicieron hace dos temporadas contra el Partizan de Belgrado: "Seguimos muchos de los que participamos en esa remontada y somos el único equipo que ha hecho eso. Ojalá podamos repetirlo porque es algo muy difícil de hacer. Ahora tenemos por delante al mejor equipo del año y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para poder tener una opción en Grecia". EFE