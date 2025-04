Susana Bicho aclara la ausencia de Anabel Pantoja en su despedida de soltera: "Era evidente que no iba a venir"

En plena cuenta atrás para su boda con Guillermo Valle -que se celebrará el 13 de junio en Madrid- las amigas más populares de Susana Molina, más conocida como Susana Bicho, han conseguido dejarla sin palabras con una despedida de soltera por todo lo alto que nunca olvidará.

Un viajazo que comenzó en Miami, continuó con un exclusivo crucero por Bahamas, República Dominicana y Puerto Rico, y que llegaba a su fin este lunes, cuando el grupo aterrizaba en Madrid minutos antes de que se produjese el apagón eléctrico masivo que dejó sin luz a todo nuestro país.

Organizada por Dulceida, Alba Paul, Nagore Robles, Marta Riumbau, Madame de Rosa, Sara Guzmán o José Obando entre otros influencers, esta despedida de ensueño no ha estado exenta de polémica. En primer lugar, por la sonada y llamativa ausencia de Anabel Pantoja, una de las mejores amigas de Susana desde hace años, y en segundo lugar por tratarse de una escapada patrocinada que todos los asistentes se encargaron de promocionar con numerosos post e historias publicados en sus redes sociales, desatando numerosas críticas porque para muchos parecía más un compromiso profesional que una sorpresa a una amiga que está a punto de casarse.

"Obviamente una sorpresa, obviamente yo no sabía nada y ya está, es que me da bastante igual, la verdad. Me parece gracioso, así que me da igual" ha respondido Susana a los haters, desmintiendo así los rumores de que conocía el destino del viaje y que más bien parecía una colaboración publicitaria que su despedida.

"Todo muy bien la verdad. Muy agradecida con mis amigas, es imposible quedarme con una cosa. El tiempo que han dedicado, los destinos, obviamente, el crucero, Miami... todo, todo" ha añadido pletórica, dejando claro que las críticas no le han afectado en absoluto.

Respecto a la ausencia de Anabel tratándose de una de sus íntimas amigas y también influencer como el resto del grupo, la ganadora de 'Gran Hermano' se ha mostrado rotunda y ha desmentido que haya mal rollo entre ellas como se ha especulado: "Tampoco creo que haya mucha duda, o sea, era evidente que no iba a venir. Ya, si ella quiere contar sus motivos, pero yo creo que son bastante evidentes" ha aclarado, confirmando que si no ha ido es porque tenía que quedarse al cuidado de su hija Alma, de 5 meses.

"He estado completamente desconectada una semana, así que no he podido hablar nada" ha reconocido cuando le hemos preguntado si es cierto que podría estar cerca el archivo de la investigación contra la sobrina de Isabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, por un presunto delito de maltrato infantil a su pequeña.