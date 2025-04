Solomon de Goldman Sachs afirma que los mercados se estabilizarán tras el caos

(Bloomberg) -- David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., afirmó que cree que la actividad en fusiones y salidas a bolsa encontrará un nivel cómodo a pesar de la incertidumbre que ha provocado una ralentización en la actividad de los bancos de inversión.

“Si el nivel de incertidumbre aumenta a partir de ahora, sí, no se verá la misma actividad de capital, pero las cosas se estabilizarán”, afirmó Solomon en una entrevista con Francine Lacqua de Bloomberg Television el martes. “La gente necesita realizar transacciones, necesita obtener capital, necesita liquidez para sus inversiones. En parte, se trata simplemente de un reajuste de las expectativas”.

El ejecutivo bancario advirtió que el nivel actual de incertidumbre política no es saludable para los mercados públicos ni privados, en los que su empresa tiene una participación cada vez mayor. En la entrevista, realizada en Oslo antes de la conferencia anual sobre inversiones del fondo soberano de Noruega, Solomon advirtió que es probable que aumenten los despidos, ya que los ejecutivos de las empresas están dando prioridad a la gestión de los gastos para este año.

“Las medidas políticas adoptadas hasta la fecha han elevado el nivel de incertidumbre hasta un grado que no considero saludable para la inversión ni el crecimiento”, afirmó Solomon. “Cuando hablo con directores ejecutivos y con nuestros clientes, veo que están frenando las inversiones y, sin duda, se están apretando el cinturón”.

Aunque la actividad de fusiones y adquisiciones se ha mantenido por debajo de lo esperado en lo que va de año, las mesas de negociación de los bancos se han beneficiado de la incertidumbre en los mercados públicos: los operadores bursátiles de Goldman registraron un trimestre récord en los tres primeros meses de este año, reflejando una tendencia generalizada en Wall Street.

Solomon, que se mostró animado por lo que había oído del Tesoro estadounidense sobre la flexibilización de la regulación bancaria en ese país, también se pronunció sobre la regulación en Europa, donde un importante paquete de estímulos en Alemania ha mejorado las esperanzas de crecimiento en la región, mientras los mercados estadounidenses se quedan rezagados.

El ejecutivo financiero dijo que tenía la esperanza de que los funcionarios de Bruselas revocaran la regulación que ha impedido el crecimiento cohesionado de los mercados de capitales y la consolidación del sector bancario.

“Sin duda, me llevo una sensación de determinación, de entusiasmo, por avanzar realmente, por derribar algunas de las barreras regulatorias que han sido un freno al crecimiento aquí, y eso sería muy constructivo”, dijo, refiriéndose a Europa. “Una acción fiscal más estimulante aquí también sería buena para el crecimiento”.

