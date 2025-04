Requesens, candidato a gobernador de Miranda, llama a venezolanos a "resignificar" el voto

Caracas, 29 abr (EFE).- El candidato opositor a gobernador por el estado Miranda (norte) Juan Requesens exhortó este martes a los venezolanos a "resignificar" el voto en las elecciones parlamentarias y regionales del próximo 25 de mayo, rechazadas por el antichavismo mayoritario, que denuncia fraude en las presidenciales de julio de 2024.

"Los que creemos en el voto como una herramienta de manifestación, de lucha (...) tenemos la gran responsabilidad de convencer a los venezolanos de que hay que resignificar el voto y no podemos dejarnos arrebatar ese instrumento en nuestro país", indicó Requesens -a medios de comunicación- luego de su acto de presentación como candidato en un parque del municipio Baruta, del estado Miranda.

Así mismo, el candidato dijo que hoy el antichavismo está llamado a generar espacios de acuerdos y diálogos para "reconstruir y reunificar a un sector político del país que representa la voluntad de la gran mayoría de los venezolanos".

Requesens afirmó que, durante su campaña electoral, hablará también con aquellos que promueven la abstención porque, sostuvo, su adversario político no está dentro de la oposición.

"A mí no me van a meter en un conflicto como si el adversario mío estuviera en la oposición, no vale, esto no es contra nadie, esto es contra la mediocridad, contra la violación de derechos humanos, esto es contra el autoritarismo, esto es contra la ineptitud, esto es contra la desidia", añadió el aspirante a gobernador.

Igualmente, Requesens señaló como importante el promover espacios para defender la descentralización en el país y advirtió que el Gobierno Maduro lo que busca es "eliminar" los espacios de representación, como gobernaciones y alcaldías, porque -aseguró- "lo que quiere es concentrar el poder en Miraflores (palacio del Ejecutivo)".

El opositor, que fue líder estudiantil en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y diputado al Parlamento por la oposición entre 2016 y 2018, permaneció cinco años preso, entre 2018 y 2023, con un período en arresto domiciliario, por su presunta participación en un fallido atentado contra Maduro.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente electoral -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a comicios regionales y legislativos sin que, hasta la fecha, haya publicado los resultados desagregados de las presidenciales de julio pasado que confirmen la victoria de Maduro, mientras la PUD insiste en que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia, quien permanece en el exilio.

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el exgobernador Henrique Capriles, manifestaron su intención de participar en las votaciones de mayo próximo. EFE

